FRANKFURT (Dow Jones)--Die am eigenen Widerstand gescheiterte Übernahme durch Kraft Heinz hat den Konsumgüterkonzern Unilever offenbar wachgerüttelt. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, Möglichkeiten für eine beschleunigte Wertsteigerung zu prüfen. Die Ereignisse in der vergangenen Woche hätten die Notwendigkeit dafür offenbart. Der Prozess soll Anfang April abgeschlossen werden. Die Aktie legt nach der Mitteilung des Unternehmens deutlich zu.

Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz hatte am Sonntagabend sein Übernahmeangebot nach nur 48 Stunden wieder zurückgezogen. Unilever hatte sich gegen die Übernahme im Volumen von 143 Milliarden US-Dollar gesträubt und die Ablehnung mit einer deutlichen Unterbewertung begründet. Die Unilever-Aktie gab daraufhin am Montag kräftig nach.

February 22, 2017 08:22 ET (13:22 GMT)

