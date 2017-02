Drillisch AG: EBITDA-Prognose 2016 übertroffen - deutliche Verbesserung aller wesentlichen KPIs unterstreicht erfolgreiche Unternehmensstrategie - EBITDA-Prognose für 2017 wird bestätigt

Drillisch AG: EBITDA-Prognose 2016 übertroffen - deutliche Verbesserung aller wesentlichen KPIs unterstreicht erfolgreiche Unternehmensstrategie - EBITDA-Prognose für 2017 wird bestätigt

Highlights Geschäftsjahr 2016

- MVNO-Teilnehmerbestand wächst um 772 Tausend auf 3,359 Millionen (+29,8% ggü. Vj.) - Umsatz steigt um 80,4 Millionen Euro auf 710,0 Millionen Euro (+12,8% ggü. Vj.) - Service Umsatz steigt um 117,6 Millionen Euro auf 551,3 Millionen Euro (+27,1 % ggü. Vj.) - Rohertrag steigt um 24,4 Millionen Euro auf 278,9 Millionen Euro (+9,6% ggü. Vj.) - EBITDA steigt um 14,6 Millionen Euro auf 120,2 Millionen Euro (+13,9% ggü. Vj.) - Operativer Cashflow steigt um 4,3 Millionen Euro auf 80,5 Millionen Euro (+5,6% ggü. Vj.)

Maintal, 22. Februar 2017 Die Drillisch AG (ISIN DE 0005545503) hat das Geschäftsjahr 2016 sehr erfolgreich abgeschlossen und dabei alle wesentlichen Kennzahlen gegenüber dem Vorjahr verbessert sowie erneut die EBITDA-Prognose übertroffen.

Nach einem guten Start in das Geschäftsjahr 2017 sieht sich Drillisch zudem auf einem anhaltend profitablen Wachstumskurs. Obwohl die kürzlich veröffentlichten regulatorischen Änderungen (z. B. Senkung der Terminierungsentgelte und roam like at home) sich für alle Unternehmen der Mobilfunkbranche tendenziell ertragsmindernd auswirken werden, bestätigt Drillisch die EBITDA-Prognose 2017 in Höhe von 160 bis 170 Millionen Euro, was eine Steigerung um über 40 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 und damit eine nachhaltige Fortsetzung der erfolgreichen Unternehmensgeschichte bedeutet.

Starke Entwicklung beim Umsatz und Service Umsatz: Der Umsatz ist im Geschäftsjahr 2016 insgesamt um 80,4 Millionen Euro oder 12,8 Prozent auf 710,0 Millionen Euro (2015: 629,5 Millionen Euro) gewachsen. Durch eine im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich gestiegene Teilnehmerzahl konnte Drillisch dabei vor allem den Service Umsatz um 117,6 Millionen Euro oder 27,1 Prozent auf 551,3 Millionen Euro (2015: 433,7 Millionen Euro) signifikant erhöhen.

Sehr gute Teilnehmerentwicklung: Die MVNO Teilnehmerzahl ist insgesamt um 772 Tausend Teilnehmer oder 29,8 Prozent auf 3,359 Millionen Teilnehmer gewachsen (2015: 2,587 Millionen Teilnehmer). Treiber dieser positiven Entwicklung war erneut das sehr dynamische Wachstum bei den hoch profitablen Budget-Teilnehmern. In diesem Bereich ist die Zahl um 931 Tausend Teilnehmer oder um 48,2 Prozent auf 2,863 Millionen Teilnehmer gestiegen (2015: 1,932 Millionen Teilnehmer). Die Anzahl der margenschwächeren Volumen-Teilnehmer reduzierte sich hingegen weiter auf 496 Tausend (2015: 655 Tausend Teilnehmer). Der durchschnittliche Rohertrag je MVNO-Kunde hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent oder 0,24 Euro auf 7,58 Euro erhöht (2015: 7,34 Euro).

Deutliche Steigerung des Rohertrags und des EBITDAs, trotz hoher Investitionen in das Teilnehmerwachstum: Trotz der weiterhin hohen Investitionen in das zuvor beschriebene Teilnehmerwachstum sind der Rohertrag und das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 deutlich gestiegen. Während der Rohertrag um 24,4 Millionen Euro oder 9,6 Prozent auf 278,9 Millionen Euro (2015: 254,4 Millionen Euro) zugelegt und die Rohertragsmarge 39,3 Prozent (2015: 40,4%) erreicht hat, ist das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 14,6 Millionen Euro bzw. 13,9 Prozent auf 120,2 Millionen Euro (2015: 105,6 Millionen Euro) gestiegen. Die EBITDA-Marge erhöhte sich leicht auf 16,9 Prozent (2015: 16,8%).

Fortsetzung der positiven Entwicklung auch auf Quartalsbasis: Der Service Umsatz ist auf Quartalsbasis um 26,6 Millionen Euro oder 22,2 Prozent auf 146,9 Millionen Euro (Q4-2015: 120,2 Millionen Euro) gestiegen.

Bei einem um 1,9 Millionen Euro oder 2,5% auf 73,2 Millionen Euro leicht verminderten Rohertrag (Q4-2015: 75,0 Millionen Euro) ist das EBITDA im Schlussquartal 2016 hingegen um 20,2 Millionen Euro oder 115,9 Prozent auf 37,5 Millionen Euro (Q4-2015: 17,4 Millionen Euro) deutlich gestiegen. Die EBITDA-Marge betrug im vierten Quartal 2016 20,0 Prozent (Q4-2015: 10,0%)

Verbesserter Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 um 4,3 Millionen Euro oder 5,6 Prozent auf 80,5 Millionen Euro (2015: 76,2 Millionen Euro) angestiegen. Im vierten Quartal 2016 betrug der operative Cashflow dabei 22,5 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als eine Verdoppelung (+112,1 Prozent) bedeutet (Q4-2015 10,6 Millionen Euro).

Ausblick: Drillisch ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Der Vorstand blickt optimistisch auf das Geschäftsjahr 2017, erwartet einen weiteren Anstieg des MVNO-Kundenbestandes sowie damit einhergehend eine Fortsetzung der erfolgreichen Unternehmensentwicklung und bestätigt die EBITDA-Prognose für das laufende Jahr 2017 in Höhe von 160 bis 170 Millionen Euro (2016: 120,2 Millionen Euro). Außerdem rechnet Drillisch mit einem kontinuierlich steigenden operativen Cashflow. Vorhersehbare Änderungen auf der Kostenseite z.B. durch die kürzlich veröffentlichten Änderungen der Roaming-Regulierung sind in diesen Prognosen bereits berücksichtigt.

Dividendenvorschlag und Bestätigung der nachhaltigen Dividendenpolitik: Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs, der ausgezeichneten Marktchancen als MBA MVNO sowie der erwarteten weiterhin positiven Entwicklung der Liquidität und des operativen Cashflows beabsichtigt der Vorstand der Drillisch AG, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, der Hauptversammlung die achte Dividendenerhöhung in Folge auf nunmehr 1,80 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Vorläufige Kennzahlen des Drillisch-Konzerns für 2016 (IFRS)

2016 2015 Veränd. in % Umsatz in Mio. Euro 710,0 629,5 +12,8 Service Umsatz in Mio. Euro 551,3 433,7 +27,1 Rohertrag in Mio. Euro 278,9 254,4 +9,6 Rohertragsmarge 39,3% 40,4%

AGPPU (durchschnittlicher Rohertrag 7,58 7,34 +3,3

je MVNO TN) EBITDA in Mio. Euro 120,2 105,6 +13,9 EBITDA-Marge 16,9% 16,8%

Cashflow aus lfd. 80,5 76,2 +5,6 Geschäftstätigkeit in Mio. Euro

Teilnehmer (in Mio.) 3,430 2,678 +28,1 davon MVNO-Teilnehmer 3,359 2,587 +29,8 davon Budget-Teilnehmer 2,863 1,932 +48,2 davon Volumen-Teilnehmer 0,496 0,655 -24,3

Vorläufige Kennzahlen des Drillisch-Konzerns für das vierte Quartal 2016 (IFRS)

Q4-16 Q4-15 Veränd. in % Umsatz in Mio. Euro 187,8 174,4 +7,7 Service Umsatz in Mio. Euro 146,9 120,2 +22,2 Rohertrag in Mio. Euro 73,2 75,0 -2,5 Rohertragsmarge 39,0% 43,0%

AGPPU (durchschnittlicher Rohertrag 7,38 7,28 +1,4

je MVNO TN) EBITDA in Mio. Euro 37,5 17,4 +115,9 EBITDA-Marge 20,0% 10,0%

Cashflow aus lfd. 22,5 10,6 +112,1 Geschäftstätigkeit in Mio. Euro

Der vollständige und geprüfte Jahresabschluss kann ab dem 23. März 2017 unter dem folgenden Link abgerufen werden: http://www.drillisch.de/ investor-relations/berichte

Maintal, den 22. Februar 2017 Drillisch AG Der Vorstand

Disclaimer: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Drillisch AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Alle Angaben beruhen auf vorläufigen Berechnungen vor abschließender Konsolidierung und Abschluss der Prüfung. Es können sich daher Abweichungen zu den am 23. März 2017 vorzulegenden endgültigen Geschäftszahlen ergeben.

Kontakt:

Oliver Keil Head of Investor Relations Mail: ir@drillisch.de

