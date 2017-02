IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid erweitert seine CBD-Produktlinie für die Markteinführung in Japan

22. Februar 2017 - Vancouver, BC - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid) (FRANKFURT:50N) (TSX VENTURE:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich, die Präsentation einer erweiterten Reihe von Cannabinoid-Produkten bei der FOODEX JAPAN 2017 vom 7. bis 10. März bekanntgeben zu dürfen. Diese werden zusätzlich zu den CBD-Kapseln eingeführt, von denen in der vorherigen Pressemitteilung die Sprache war.Naturally Splendid gibt weiterhin bekannt, dass seine hundertprozentige US-amerikanische Tochterfirma einen Alleinverkaufsvertrag mit einem führenden CBD-Hersteller für eine komplette Reihe an Cannabinoid-Produkten unterzeichnet hat. Zu den Produkten zählen drei (3) Nano-Mist-Mundsprays gegen Schmerzen, Unbehagen, Unruhe- und Angstzustände, drei (3) Nano-CBD-Produkte zur lokalen Schmerz- und Stresslinderung für die äußerlichen Anwendung, zwei (2) CBD-Spritzen mit ca. 60 ml (2 oz) - eine zur Energiesteigerung, eine andere zur Schlafförderung - und eine Kapsel zur Schmerzlinderung mit einer CBD-Kräuter-Mixtur. Der exklusive Vertriebsvertrag gilt über einen Zeitraum von drei (3) Jahren, vorausgesetzt Naturally Splendid erreicht einen bestimmten kumulierten Umsatz und kann Japan und weitere Länder versorgen. Letztere werden zeitnah bekannt gegeben, sobald der strategische Marketingplan für die Abdeckung dieser Gebiete umgesetzt wird.Alles in allem wird Naturally Splendid im Rahmen dieser Vereinbarung neun (9) CBD-versetzte Artikel (SKU) und aus einem zuvor bekannt gegebenen Alleinverkaufsvertrag vier (4) weitere CBD-versetzte Artikel (SKU) einschließlich eines Energie-Kaugummis auf den Markt bringen. Damit werden auf der FOODEX JAPAN insgesamt vierzehn (14) neue Artikel eingeführt.Der Präsident von Naturally Splendid Herr J. Craig Goodwin erklärt, Wir sind hocherfreut, dass wir diese beiden exklusiven Verkaufsverträge abschließen können, die gemeinsam eine breitgefächerte CBD-Produktlinie darstellen. Japan ist unser erstes Ziel. Unsere Alleinverkaufsverträge decken jedoch mehrere Länder ab, und daher werden wir diese CBD-Produktlinie systematisch nach und nach in den Ländern einführen, die bereits benannt wurden. Wir werden uns um die Bereitstellung zusätzlicher CBD-Produkte bemühen, um unser Angebot noch zu verbreitern. Herr Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, sagt dazu: Durch diese neuen Entwicklungen erhält unsere neue Produktlinie NATERA® CBD mehr Vielseitigkeit für das Marketing und mehr Flexibilität bei der Gewinnung neuer Kunden. Wir sehen dies als einen vorteilhaften Schritt auf dem Weg zur weltweiten Bekanntheit der Marke unseres gesamten NATERA®-Geschäftszweigs, zu dem NATERA® INGREDIENTS, NATERA® HEMPFOODS, NATERA® SKINCARE und NATERA® CBD gehören. Ich freue mich darauf, bald weitere Neuigkeiten über die Umsetzung dieser Markenstrategie und über unsere Reise zur FOODEX JAPAN berichten zu können.

Die FOODEX JAPAN ist die größte jährliche Handelsmesse für Lebensmittel und Getränke in Asien und seit ihres Auftakts im Jahr 1976 eine erfolgreiche Fachveranstaltung für die 585 Milliarden US-Dollar schwere Lebensmittelindustrie Japans und weitere bedeutende asiatische Märkte. Die FOODEX 2016 hatte mehr als 76.500 professionelle Besucher, darunter 9.000 Gäste aus Korea, Taiwan, China, Thailand und Hongkong.

Alle CBD-Produkte werden nur in Gerichtsbarkeiten vertrieben, die den Kauf und Verkauf derartiger Produkte gesetzlich erlauben. Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) den Bereich der aktiven Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis, einschließlich des zum Patent angemeldeten HempOmega®; (5) die (von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betriebene) über 1 m² große POS / BPC-Anlage ist in der Lage, zahlreichen Kunden bedarfsgerechte Verarbeitungslösungen auf kommerzieller Basis für biologische Materialien, wie funktionelle Nahrungsmittel und natürliche und gesunde Inhaltsstoffe, anzubieten; und (6) Cannabinoid-Nutrazeutika auf Hanfbasis. Dank seiner fortschrittlichen Technologien, seiner Branchenkenntnisse und seiner strategischen Partner ist das Unternehmen in der Lage, kundenorientierte Lösungen mit Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

