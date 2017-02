Minden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ist zum dritten Mal in Folge als "Top Employer Ingenieure Deutschland 2016" zertifiziert worden. Die Auszeichnung des Top Employers Institute geht an Unternehmen, die exzellente Bedingungen für ihre Mitarbeiter bieten und deren Weiterentwicklung fördern. "Für uns ist diese Auszeichnung Lob und Ansporn zugleich", betont Kathrin Pogrzeba, die in der WAGO-Geschäftsleitung den Bereich Personal & Organisation verantwortet. "Auch wenn unsere Leistungen schon sehr positiv bewertet werden, gibt es immer Möglichkeiten, diese weiter zu entwickeln und zu professionalisieren. Aktuell liegt unser Fokus auf der Fortsetzung einer individuellen und nachhaltigen Führungskräftequalifizierung."



Alle teilnehmenden Unternehmen des Top Employer Zertifizierungsprogramms durchlaufen einen standardisierten Untersuchungsprozess mit einem Fragenkatalog zu Themen wie Talentstrategie, Training & Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Vergütung & Benefits, Unternehmenskultur und Personalplanung, den WAGO erfolgreich abschließen konnte. Steffen Neefe, Country Manager DACH des Top Employers Institute: "Optimale Mitarbeiterbedingungen führen dazu, dass sich Menschen im Privatleben sowie im Berufsleben weiterentwickeln. Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass WAGO ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und eine große Bandbreite von kreativen Initiativen bietet."



WAGO konnte sein gutes Vorjahresergebnis noch weiter steigern und punktete besonders in den Bereichen Talentstrategie, Führungskräfteentwicklung und Personalplanung. "Der Zertifizierungsprozess ist für uns eine gute Möglichkeit, unsere HR-Arbeit von unabhängiger Seite bewerten zu lassen. Das hervorragende Gesamtergebnis zeigt, dass wir kontinuierlich an den bereits aufgezeigten Optimierungspotenzialen arbeiten und uns so stetig verbessern. Besonders erfreulich ist, dass wir in der Kategorie Well Being, die ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement beurteilt, zu 100 Prozent überzeugen konnten", erklärt Eckhard Stach, Leiter Recruiting und Personalmarketing bei WAGO.



Seit mehreren Jahren stellt der Weltmarktführer im Bereich der elektrischen Federklemmtechnik und führende Anbieter von Automatisierungslösungen seine Attraktivität als Arbeitgeber auf den Prüfstand. So zeichnetet das Nachrichtenmagazin Focus WAGO bereits zum fünften Mal in Folge als einen der besten Arbeitgeber Deutschlands aus. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen wiederholt vom TÜV Rheinland als "Ausgezeichneter Arbeitgeber" zertifizieren lassen. 2016 erhielt WAGO außerdem das Siegel "Best Place to Learn" für seine hohe Ausbildungsqualität.



Über WAGO



Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co KG ist ein in dritter Generation unabhängig am Markt operierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Minden/Westfalen und zählt zu den international richtungweisenden Anbietern elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist WAGO Weltmarktführer. WAGO beschäftigt weltweit mehr als 7.200 Mitarbeiter, davon rund 3.300 in Deutschland. Der Umsatz betrug zuletzt 720 Millionen Euro.



OTS: WAGO Gruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/23864 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_23864.rss2



Pressekontakt: WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Tina Nolting Corporate Marketing Content | Regional- und Wirtschaftspresse Phone: +49 571 887 - 77689 Fax: +49 571 887 - 877689 E-Mail: tina.nolting@wago.com



Hansastraße 27 32423 Minden Deutschland www.wago.com