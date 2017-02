BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wegen dessen Absage an die Agenda 2010 in ihrer heutigen Form Populismus vorgeworfen. "Ich verstehe nicht, warum Martin Schulz die eigenen Erfolge der SPD kleinredet", sagte Kramer laut einer Mitteilung am Mittwoch in Berlin. "Die Agenda 2010 hat innerhalb weniger Jahre zu einer Halbierung der Arbeitslosigkeit in Deutschland geführt." Kramer warf Schulz vor, die wirtschaftliche und soziale Lage schlechtzureden, um die eigenen Wahlchancen zu erhöhen. Dies sei verantwortungslos und spiele nur den Populisten in die Hände.

Schulz will Fehlentwicklung infolge der Hartz-IV-Reformen des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) korrigieren. Gab es im Startjahr der Agenda 2010 - im Jahr 2005 - mehr als fünf Millionen Arbeitslose, waren es im Jahresdurchschnitt 2016 2,7 Millionen. Experten machen dafür aber auch moderate Lohnabschlüsse und die gute Konjunktur verantwortlich.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, sagte der "WirtschaftsWoche": "Leider geht es viel zu viel darum, wie sich umverteilen lässt, und viel zu wenig darum, wie sich Arbeitsplätze durch Wachstum schaffen lassen." Rezepte wie die angekündigte "Rolle rückwärts" des SPD-Kanzlerkandidaten wirkten wie aus der Zeit gefallen./bw/DP/stb

