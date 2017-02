Die Erfolgsstory der Südkoreaner in Europa ist beeindruckend: in den vergangenen sechs Jahren hat Kia 26 Modelle in Europa (inklusive Russland) in den Markt gebracht und damit zwischen 2010 und 2016 den Absatz um 61 Prozent auf 630.000 Einheiten in die Höhe gejagt. Der entscheidende Schub kam durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...