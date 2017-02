MAINTAL (dpa-AFX) - Der Mobilfunkdiscounter Drillisch kann dank Billigangeboten und Zukäufen weiter wachsen. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen um 12,8 Prozent auf 710 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch überraschend mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) steigerte der Anbieter von Marken wie Smartmobil und Yourfone um 13,9 Prozent auf 120,2 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Der Umsatz aus dem Mobilfunkservice stieg um mehr als ein Viertel auf 551,3 Millionen Euro. Bei dem Unternehmen aus dem hessischen Maintal waren die Zukäufe Yourfone und der Händler The Phone House im Vorjahr noch nicht vollständig enthalten.

Die Prognose für das operative Ergebnis 2017 behielt das Management mit 160 bis 170 Millionen Euro bei. Händler zeigten sich enttäuscht, die Aktie fiel am Nachmittag um rund 4 Prozent. Drillisch verwies jedoch auf die belastenden Regulierungskürzungen bei Mobilfunkentgelten in diesem Jahr. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll um 5 Cent auf 1,80 Euro je Aktie steigen. Den vollständigen Bericht will das Unternehmen am 23. März vorlegen./men/stb

ISIN DE0005545503

AXC0218 2017-02-22/16:17