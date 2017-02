Aufgrund falscher Darstellung des österreichischen Schuldenstands empfiehlt die EU-Kommission eine Millionen-Strafe gegen Salzburg. Das Bundesland setzt sich dem zu Wehr. Man habe bereits auf falsche Daten hingewiesen.

Das österreichische Bundesland Salzburg will sich gegen eine angekündigte Strafe der EU-Kommission wegen falscher Daten zur öffentlichen Verschuldung wehren. "Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um diese Strafzahlung abwenden zu können", sagte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Mittwoch. Die EU-Kommission teilte zuvor mit, dass sie eine Strafe von rund 30 Millionen Euro verhängen will, da es schwerwiegende Nachlässigkeiten von Behörden in Salzburg gegeben habe. Das habe dazu geführt, dass das Defizit und der Schuldenstand Österreichs von 2008 bis 2012 ...

