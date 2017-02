Nach einem Vortag erneuter Rekorde büßen die US-Börsen am Mittwoch an Schwung ein. Leichte Verkäufe bestimmen den Markt. Die Anleger warten auf die Fed-Protokolle, in der Hoffnung auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik.

Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten durch den Handel gegangen. Marktteilnehmer sagten, viele Anleger würden sich vor der Veröffentlichung der Mitschriften der jüngsten Fed-Zinssitzung zurückhalten. Sie erhoffen sich ...

