22.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Das Steuern von Verkehrsströmen, oder auch Mobility-as-a-Service genannt - dazu hat Kapsch u. a. auch 75 % an der Fluidtime Data übernommen und von Schneider Electric die Transportation-Sparte. In den USA hat Kapsch 700 Mitarbeiter, also keine Sorgen vor "Trumps America first"? In den ersten 9 Monaten 2016/17 erreichte der Maut-Technikanbieter einen Umsatzanstieg...

