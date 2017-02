NEW YORK (dpa-AFX) - Nach weiteren Rekorden am Vortag lassen es die Anleger an der Wall Street am Mittwoch ruhiger angehen: Der Dow Jones Industrial trat mit minus 0,05 Prozent auf 20 732,85 Punkten im frühen Handel auf der Stelle. Am Vortag hatte es der US-Leitindex erstmals über die Marke von 20 700 Punkten geschafft und bei 20 757 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,23 Prozent auf 2359,84 Punkte abwärts. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 5339,20 Punkte. Auch diese beiden Kursbarometer hatten am Dienstag Rekordstände erreicht.

Die Anleger warten nun auf das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank (Fed). Das Dokument könnte Hinweise darauf liefern, ob die Fed tatsächlich - wie zuletzt spekuliert - der guten Wirtschaftsentwicklung Rechnung trägt und den Leitzins eventuell schon im März ein weiteres Mal erhöht.

Derweil ging die Berichtssaison in eine neue Runde. Die Aktien von Garmin schossen um fast 10 Prozent nach oben. Der Hersteller von Navigationsgeräten und Uhren hatte mit seinen Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartung übertroffen.

Bei den Papieren von Bristol-Myers Squibb stand ein Plus von 1,4 Prozent zu Buche. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, ist mit Carl Icahn ein weiterer aktivistischer Investor bei dem Pharmakonzern eingestiegen. Icahn sei der Auffassung, dass das Unternehmen über eine gute Produktpipeline verfüge und so zum Übernahmekandidaten werden könnte. Am Vortag hatten entsprechende Spekulationen aber zeitweise noch für deutlich höhere Kurse gesorgt.

Abwärts ging es dagegen bei den Betreibern von Hotel-Suchmaschinen wie Trip Advisor und Trivago - sie rutschten um jeweils 3,5 Prozent ab. Die Analysten von Cowen rechnen mit einem härteren Wettbewerb und stuften beide Aktien ab.

Gleiches traf First Solar durch die Experten der Credit Suisse nach einem Rekordverlust. Die Aktien knickten um 5,2 Prozent ein./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0223 2017-02-22/16:29