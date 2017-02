Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2017-02-22 / 16:00 expovinaPRIMAVERA 2017 - Vorschau *Zürich, 22. Februar 2017 - Ab dem 30. März wird in der alten Giessereihalle im Zürcher PULS 5 der Weinfrühling eingeläutet! Dann eröffnet die expovinaPRIMAVERA zum 13. Mal ihre Tore und bietet allen Weinfreundinnen und Weinfreunden unvergleichliche Wein-Erlebnisse. * *Urbaner Weinfrühling im PULS 5* Auf die Herbstausstellung auf dem Wyschiff folgt die kleine Schwester im Frühling, die expovinaPRIMAVERA. Bis zum 6. April bieten rund 90 Winzer und Weinfachhändler mehr als 2000 Weine aus allen bedeutenden Anbaugebieten der Welt zur Degustation an. Faszinierend ist die Nähe von Tradition und Moderne im historischen Bau der ehemaligen Giessereihalle. Besucherinnen und Besucher haben die einzigartige Möglichkeit sich dank der klaren Ausstellungsstruktur eine Übersicht zu verschaffen, welche Provenienzen, Rebsorten und Jahrgänge zu favorisieren sind. Mit ihrer modernen Ausstellungs-Architektur in einzigartigem Ambiente hat sich die expovinaPRIMAVERA in den vergangenen Jahren ihre herausragende Rolle unter den Schweizer Weinmessen bestätigt und trägt somit einen wichtigen Beitrag zur Schweizer Weinkultur bei. *Nationale und internationale Raritäten - zum Beispiel aus dem Balkan und Israel* In diesem Jahr kommen neben dem breiten nationalen und internationalen Angebot an Top-Weinen auch einige Neuentdeckungen aus «Nischenregionen» dazu. Zum Beispiel aus der Balkanregion oder aus Süd- und Osteuropa. Gefunden werden können unbekannte Tropfen aus Kroatien, Moldawien, Rumänien oder Serbien. Interessant ist auch der wiederholte und ausgebaute Auftritt von Weinen aus Israel, dessen Charakter durch das mediterrane Klima geprägt ist und welches eines der ältesten Anbaugebiete der Welt ist. Neuartige Anbautechniken und eine erhöhte Qualitätsüberwachung haben zu einem Erwachen der Israelischen Weinkultur geführt. *Erweiterung des eigenen Weinwissens* An der expovinaPRIMAVERA 2017 können Weinkenner, aber auch Laien, an den zahlreichen Degustationsständen erfahren, wo die verschiedenen Gewächse angebaut werden und erhalten nebenbei noch fachkundiges Weinwissen zu den komplexen Herstellungsverfahren. Die expovinaPRIMAVERA eignet sich bestens, um sich mit Freunden vor Ort auszutauschen und sich eine Meinung zu den degustierten Kreszenzen zu bilden. *Anfahrt:* Die Giessereihalle im PULS 5 ist nur wenige Gehminuten vom Escher-Wyss-Platz entfernt und in nur 10 Minuten vom Zürcher Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Tramlinie 4 bis Technopark, Tramlinie 17 bis Förrlibuckstrasse oder S-Bahn bis Zürich Hardbrücke. In unmittelbarer Nähe sind auch etliche Parkhäuser vorhanden. *Öffnungszeiten: *Donnerstag, 30. März bis Donnerstag, 6. April 2017 Werktage: 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr Samstag: 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr Sonntag: 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr *Eintrittspreis:* CHF 25.- inklusive Katalog *Mehr Informationen: *www.expovina.ch [1] *Fotos zur honorarfreien Veröffentlichung: *Zip-Download Pressefotos (high-res) [2] *Pressekontakt:* Barino Consulting Siro Barino / Paulo Zenz Kantonsstrasse 79 - 8807 Freienbach (SZ) E-Mail: info@barino.ch Tel.: +41 44 390 42 42 www.barino.ch [3] Emittent/Herausgeber: EXPOVINA AG Schlagwort(e): Events Ende der Medienmitteilung 546795 2017-02-22 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ad27a0420833e5172337703b253faa8b&application_id=546795&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e105201f530c176f8155777c18fcd589&application_id=546795&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b74836e6b5afcbca0a14a9e379d17cf7&application_id=546795&site_id=vwd&application_name=news

