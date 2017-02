New York - Nach weiteren Rekorden am Vortag lassen es die Anleger an der Wall Street am Mittwoch ruhiger angehen: Der Dow Jones Industrial ist mit minus 0,05 Prozent auf 20'732,85 Punkten im frühen Handel auf der Stelle getreten. Tags zuvor hatte es der US-Leitindex erstmals über die Marke von 20 700 Punkten geschafft und bei 20'757 Punkten eine neue Rekordmarke gesetzt.

Für den breiter ...

