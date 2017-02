Für den Dax geht es heute intraday auf über 12.000 Punkte. So hoch stand das deutsche Blue-Chip-Barometer zuletzt am 28. April 2015. Das Allzeithoch bei 12.391 Zähler (10. April 2015) rückt damit immer näher. Eine Steilvorlage für die deutschen Börsen kommt aus Übersee. Dort kletterten die Leitindizes in den zurückliegenden Wochen in gewohnter Regelmäßigkeit auf neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...