MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Google Inc., Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., bringt über Project Fi sein Voice Over LTE (VoLTE) Feature ins Rollen und startet erste Testläufe. Nachdem Google mit "Project Loon" derweil die Verbreitung des Internets via Ballon...

Den vollständigen Artikel lesen ...