FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX notiert am Mittwochnachmittag unter der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten, bleibt aber in Feierlaune. "Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Wochen das Allzeithoch im DAX in Angriff nehmen werden", sagt ein Händler. Gute internationale Börsenvorgaben stützen, genauso wie ein besser als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex sowie ein zur Schwäche neigender Euro.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 11.992 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt derweil 0,3 Prozent auf 3.330 nach. Es sind vor allem die Börsen in Südeuropa, die belasten. So handelt die Börse in Madrid 1,2 Prozent im Minus, Mailand gibt um 1,1 Prozent nach. Auf die Indizes drücken die schwer gewichteten Banken, für die es europaweit um 1,7 Prozent nach unten geht.

Der Euro fiel zwischenzeitlich erstmals seit Anfang Januar unter die Marke von 1,05 US-Dollar. Im Devisenhandel verweisen Marktakteure auf die politischen Unsicherheiten in der Eurozone - vor allem mit Blick auf die französische Präsidentschaftswahl. Dieser Umstand drücke die Gemeinschaftswährung. Zugleich könnte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend einen falkenhaften Zungenschlag in Sachen US-Zinserhöhung zu Tage fördern, was wiederum den Greenback stützt.

Thyssenkrupp zieht einen Schlussstrich unter Brasilien-Ausflug

Thyssenkrupp hat einen Abnehmer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden. Der DAX-Konzern verkauft das Stahlwerk Siderurgica do Atlantico für 1,5 Milliarden Euro an das Stahlunternehmen Ternium aus Luxemburg. Mit dem Mittelzufluss kann der Konzern seine Nettofinanzschulden signifikant verringern. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", stuft ein Händler den Verkauf ein. "Damit ist der teuere Ausflug nach Amerika nun beendet", ergänzt er.

Mit einem Erlös von 1,5 Milliarden Euro erzielt der Konzern laut der Commerzbank einen Aufschlag auf den fundamentalen Wert, den die Analysten mit 0 Euro angeben. Die Verkaufsvereinbarung ermögliche Thyssenkrupp einen "sauberen Ausstieg" aus dem Amerikageschäft. Nach der Dekonsolidierung dürfte sich die Gewinn- und Cashflow-Volatilität des Konzerns merklich reduzieren. Die Schuldenquote sinke auf 84 Prozent von zuvor 106 Prozent.

Von guten Geschäftszahlen sprechen Händler bei Fresenius und FMC. "Fresenius hat die Erwartungen getroffen, FMC hat sie leicht übertroffen", sagt ein Marktteilnehmer. Fresenius notieren 1,5 Prozent höher, FMC steigen um 2,2 Prozent.

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) will nach einem starken Jahr 2016 auch in diesem Jahr weiter deutlich wachsen und mehr verdienen. Im abgelaufenen Jahr wie auch im Schlussquartal profitierte der Bad Homburger Konzern vor allem von der andauernd hohen Nachfrage in Nordamerika und gesunkenen Kosten infolge des laufenden Sparprogramms. Der Mutterkonzern Fresenius hat nach einem überzeugenden Jahr, das nicht zuletzt vom größten Zukauf der Unternehmensgeschichte geprägt war, einen neuen ambitionierten Mittelfristausblick vorgelegt.

A400M verdirbt Airbus den Gewinn

"Gut war eigentlich nur der Cashflow", so ein Marktteilnehmer zu den Geschäftszahlen des europäischen Flugzeugbauers Airbus. Operativ sei es positiv gelaufen, aber drastische Einmaleffekte hätten im vierten Quartal zahlreiche Schlüsselindikatoren einbrechen lassen. Einmalige Belastungen von 1,2 Milliarden Euro im vierten Quartal für den skandalumwitterten Militärtransporter A400M, Kosten für den A350 und Verzögerungen beim A320Neo belasteten die Bilanz. Airbus verlieren 1,6 Prozent.

Kräftig um 4,7 Prozent nach oben geht es mit den Aktien von Lloyds Banking. Die Analysten von Davy Research heben den operativen Vorsteuergewinn hervor. Er habe mit 7,9 Milliarden Pfund weit über dem Konsens und der hauseigenen Schätzung von 7,7 Milliarden Pfund gelegen.

Abschreibungen belasten Bayer im Quartal

Der Pharmakonzern Bayer hat im vierten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Grund waren Sonderbelastungen von insgesamt 587 Millionen Euro, die das EBIT belasteten. Bereinigt konnte Bayer hingegen die Ergebnisse steigern. Wachstumstreiber im Schlussquartal war erneut das Geschäft mit Pharmaprodukten. Bayer tendieren 0,8 Prozent leichter.

RWE verlieren 1,3 Prozent. Hohe Abschreibungen und die Belastungen durch die Zahlungen an den Atomfonds haben bei dem Energiekonzern im vergangenen Jahr zu hohen Verlusten geführt.

Deutsche Wohnen steigen um 0,5 Prozent auf 32,60 Euro. Und das trotz einer Platzierung von 17,2 Millionen neuen Aktien zu einem Stückpreis von 31,75 Euro. Die Aktienreaktion spricht für eine gute Annahme durch die Investoren. Zugleich hat das Unternehmen Wandelschuldverschreibungen über 800 Millionen Euro begeben. Die Verwendung der Mittel waren bekannt, es geht um die Ablösung alter Schulden sowie die Finanzierung von Zukäufen.

Positiv werden die Geschäftszahlen von Telefonica Deutschland (plus 1,5 Prozent) aufgenommen. Als Kurstreiber macht ein Händler vor allem die erhöhte Prognose für Synergien aus der Fusion mit E-Plus aus. Das Fotoentwicklungsunternehmen Cewe blickt auf ein Jahr mit kräftigen Zuwächsen zurück, für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben.

"Wichtig ist, dass Tom Tailor die Talsohle durchschritten hat", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Unternehmenszahlen des Bekleidungsanbieters. Mit den deutlichen Kostensenkungen sollte die Basis für bessere Zeiten gelegt worden sein. Für den Wert geht es um 9,7 Prozent nach oben.

