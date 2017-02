Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Wir bei Appy Pie haben es so einfach für unseren Kunden gemacht, ihre Anwendungen für geschäftliche Zwecke oder persönlichen Gebrauch zu erstellen. Von einem Erstklässler mit dem Alter von 6 Jahren zu jeder Altersgruppe aufwärts, ist unser DIY App Hersteller eine der einfachsten Plattform in dieser Welt, um eine App zu erstellen. Wir haben jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, in dieser Welt eine App für iPhone oder Android zu erstellen, ohne irgendwelche Kodierungskenntnisse zu haben. Es ist so einfach, dass wir die 7-Millionen Marke auf erstellte Apps mit unserem DIY App Hersteller erreicht haben.



- Wie kann ich eine App erstellen (http://de.appypie.com/) -



In 3 einfachen Schritten und in kurzer Zeit kann jeder Kunde seine App mit allen Funktionen uns auf unserer DIY Plattform. Ein einfacher Start, indem Sie einfach den Namen Ihrer App- gefolgt von der Kategorie bis zum Design Ihrer App. Der Abschluss erfolgt nach wenigen Minuten mit unseren angebotenen Funktionen für Ihre App mit einem Klick auf Speichern und beenden.



- Kann ich eine App erstellen für IPhone oder Android -



Es gibt keine Beschränkungen für die Anzahl der Anwendungen, die ein Benutzer oder Kunde erstellen kann. IPhone oder Android Benutzer sollten sich überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben auf Tool, die es jeden Smartphone Benutzer ermöglicht seine App zu erstellen. Der von uns erstellter DIY App Hersteller wird alle Benutzer es ermöglichen die App auf jedem IOS oder Android-Gerät zu benutzen.



Über Appy Pie:



Appy Pie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Appy Pie LLC. Appy Pie ist eine der führende Cloud fungierte Mobile App Bauer Softwares, die es jedem ermöglicht, kostenlose mobile Apps zu erstellen. Appy Pie ist eine mobile Anwendungsentwicklung Software die es jedem ohne technisches Wissen ermöglicht erweiterte Anwendungen für Handys zu erstellen. Es gibt nichts zu downloaden oder zu installieren, keine Programmierung erforderlich - nur per Ziehen und loslassen.



