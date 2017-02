Im Konflikt zwischen dem EU-Vizekommissionspräsidenten und der polnischen Regierung stellt sich Außenminister Gabriel hinter die EU. Timmermans hatte zuvor zu einem Bekenntnis zur EU-Kommission aufgerufen.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel stärkt der EU-Kommission im Streit über die Justizreform in Polen den Rücken. "Die Bundesregierung unterstützt vollständig die Arbeit von (EU-Vizekommissionspräsident) Frans Timmermans, der eine wichtige Aufgabe hat bei der Beurteilung dessen, was an Rechtsstaatlichkeit in Polen geleistet oder auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...