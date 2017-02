BERLIN (dpa-AFX) - Mit Warnungen vor einer massiven Zunahme der Arbeitslosigkeit versucht die Union die sozialpolitischen Vorschläge des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu kontern. Auch die Arbeitgeber sprachen am Mittwoch von einer "Rolle rückwärts" der in Umfragen mit gut 30 Prozent auftrumpfenden Sozialdemokraten, falls diese von der eigenen Reform-Agenda 2010 abrückten.

CSU-Chef Horst Seehofer nannte Schulz' Pläne einen "Rückfall in die Zeit, die wir Gott sei dank hinter uns gelassen haben - die Zeit der Massenarbeitslosigkeit". Die SPD strebe die Politik aus der Zeit vor ihrem eigenen Kanzler Gerhard Schröder an. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte dem "Handelsblatt", nötig sei Flexibilität am Arbeitsmarkt, nicht eine längere Bezugszeit von Arbeitslosengeld.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer kritisierte laut Mitteilung: "Ich verstehe nicht, warum Martin Schulz die eigenen Erfolge der SPD kleinredet. Die Agenda 2010 hat innerhalb weniger Jahre zu einer Halbierung der Arbeitslosigkeit in Deutschland geführt." Ein Schlechtreden der Lage sei verantwortungslos und spiele nur den Populisten in die Hände. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, sagte der "Wirtschaftswoche": "Leider geht es viel zu viel darum, wie sich umverteilen lässt, und viel zu wenig darum, wie sich Arbeitsplätze durch Wachstum schaffen lassen."

Dagegen bewertete der "Wirtschaftsweise" Peter Bofinger die Vorstöße zum Arbeitslosengeld und zur Befristung von Arbeitsverträgen insgesamt positiver: "Martin Schulz hat in einem Punkt Recht: Die Globalisierung darf nicht dazu führen, dass Sicherheit auf der Strecke bleibt. Das Risiko, über Hartz IV ins Bodenlose zu stürzen, empfinden viele Menschen als große Belastung", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der "Nordwest-Zeitung" (Mittwoch).

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund befürwortet die Reformpläne. Eine längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I sei sinnvoll, weil es den Menschen Sicherheit gebe, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann im Deutschlandfunk. Befristete Arbeitsverträge sind aus Hoffmanns Sicht ebenfalls ein großes Problem, vor allem für junge Arbeitnehmer. "Gerade junge Menschen brauchen Sicherheit", sagte er.

Die Linkspartei erneuerte ihre Forderung an die SPD, über die Schulz-Vorschläge noch vor der Bundestagswahl im September im Bundestag abzustimmen. "Es gibt im aktuellen Bundestag eine Mehrheit von SPD, Linken und Grünen", sagte Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Skeptisch macht aber, dass die SPD soziale Forderungen regelmäßig in Wahlkämpfen entdeckt."

Schulz will Fehlentwicklungen infolge der Hartz-IV-Reformen des damaligen SPD-Kanzlers Schröder korrigieren. Gab es im Startjahr der Agenda 2010 - im Jahr 2005 - mehr als 5 Millionen Arbeitslose, so waren es im Jahresdurchschnitt 2016 etwa 2,7 Millionen. Experten machen dafür aber auch moderate Lohnabschlüsse und die gute Konjunktur verantwortlich./ll/DP/zb

