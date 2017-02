Shri Arun Jaitley, Unionsminister für Finanzen und Unternehmen, gratuliert den Gewinnern

Die drei Sieger-NGOs erhalten zusammen Grants in Höhe von bis zu 150 Mio. indischen Rupien (INR)

Heute wurden auf einer feierlichen Veranstaltung im HCL-Technologiezentrum Noida die drei Gewinner des HCL Grant 2017 in den Kategorien Umweltschutz, Gesundheitswesen und Bildung bekanntgegeben. Shri Arun Jaitley, Unionsminister für Finanzen und Unternehmen, leitete die Zeremonie als deren höchstrangiger Ehrengast und gratulierte den Gewinnern. Jede der Sieger-NGOs erhält Grants in Höhe von bis zu 50 Mio. indischen Rupien (INR).

Im Rahmen der Veranstaltung stellte Shri Arun Jaitley zudem ein neu erschienenen Kompendium unter dem Titel "The Fifth Estate NGOs transforming Rural India in Environment, Health und Education" [Die fünfte Gewalt NGO und ihre Rolle bei der Umgestaltung des ländlichen Indiens in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheitswesen und Bildung] vor. Das Werk ist ein Sammelband aller Finalisten des zweiten HCL Grant.

Shri Arun Jaitley, Unionsminister für Finanzen und Unternehmen, gratulierte den Gewinnern des HCL Grant 2017 und würdigte die Arbeit von HCL sowie der Jury.

In seiner Rede vor den Versammelten sagte er: "Es ist mir ein Bedürfnis, die HCL für ihr gesellschaftliches Engagement und die Berufung einer unabhängigen Jury zu beglückwünschen. Diese hat sich intensiv mit den hilfsbedürftigen Bereichen befasst, sodass die besten Bewerber ausgewählt werden konnten, welche für andere ein Vorbild sein werden."

Malcolm Gladwell, ein weithin bekannter Autor und Redner, nahm an der Zeremonie als Ehrengast teil und sprach vor den Versammelten, zu denen die Vorstandsmitglieder, leitende Führungskräfte und weitere bedeutende Persönlichkeiten verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche gehörten.

Die Sieger-NGOs der drei Kategorien sind:

Umweltschutz Foundation of Ecological Security (Bundesstaat Gujarat)

Gesundheitswesen Child in Need Institute (CINI) (Bundesstaat Westbengalien)

Bildungswesen MelJol (Bundesstaat Maharashtra)

Fr. Robin Abrams, Leiter der Jury, HCL Grant, sagte: "Der HCL Grant ist weit mehr als das gewährte Preisgeld. Der Kernpunkt seines strategischen Werts liegt in seiner transformatorischen Wirkung. Durch die Schwerpunktsetzung auf Governance und Nachhaltigkeit, auf die Verbreitung von Best Practices sowie die Frage, wie Unternehmen und deren Mitarbeiter mit NGOs zusammenarbeiten können, besitzt der HCL Grant einen strategischen Wert für die NGOs in Indien und für die fünfte Gewalt des Landes. Wir freuen uns sehr, Teil dieses transformatorischen Prozesses zu sein."

Der HCL Grant, der Teil des Corporate Social Responsibility Engagements von HCL im Rahmen der HCL Foundation ist, soll zur Entwicklung des ländlichen Raums betragen, indem man NGOs durch weitreichende institutionelle Einbindung und umfassende Unterstützung stärkt. Der Grants ist ein beredtes Zeugnis für die Tatsache, dass nur belastbare Governance-Strukturen verbunden mit entsprechender Führungskompetenz und verlässliche Evaluationssysteme für die Wirkung der geleisteten Arbeit innerhalb von NGOs diese befähigen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und Projekte von langfristig nachhaltiger Wirkung, komplexer Natur und gesellschaftlicher Transformationskraft umzusetzen.

Die Sieger-NGOs wurde durch eine prominent besetzte Jury ausgewählt. Zu den Jurymitgliedern gehörten Fr. Robin Abrams vormals President von Palm Computing und dienstältestes Vorstandsmitglied von HCL Technologies; Dr. Isher Judge Ahluwalia führender Ökonom und Vorsitzender des Board of Governors, des Indian Council for Research on International Economic Relations; Fr. Pallavi Shroff prominente Rechtsanwältin, Shardul Amarchand Mangaldas Co.; Hr. B.S. Baswan vormals Direktor des Indian Institute of Public Administration; Mr. Richard Lariviere President des Field Museum, Chicago und vormals President der University of Oregon; Dr. John E. Kelly Senior Vice President von Cognitive Solutions and Research, IBM Corporation; und Hr. Shiv Nadar Gründer Chairman von HCL und der Shiv Nadar Foundation.

