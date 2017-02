An Fasching ist an Rhein und Main nichts mehr wie es war. Etikette- und Knigge-Trainer haben gut zu tun, denn niemand weiß so recht, wie man unbeschadet an Fasching durch die Arbeitsalltag kommt. Ein paar Tipps.

Die Abteilung von Herrn Hase, nein Herr Hase selber, ist aber auch witzig. Irgendjemand in der Kantine sagte mal, er hätte sadistische Züge. Kaum vorzustellen bei seinem herzlichen Humor. Herr Hase hat sich voriges Jahr am Rosenmontag doch tatsächlich in ein Zombie-Kostüm geschmissen. In ein richtig fieses mit übler Maske. Billig war das nicht. Da hat er sich nicht lumpen lassen. Das war es ihm wert.

Die Abteilung brauchte schließlich mal wieder Spaß (besonders er wahrscheinlich). Verraten hat er seinen Spaß-Plan selbstverständlich niemandem - außer seiner Frau. Die meinte zwar noch, er soll auch eine Lage Krapfen mitbringen. Hat er abgewunken… Das sei jetzt übertrieben, kostet ja auch 'ne Kleinigkeit. Hinter der Tür ist sein Platz heute… das muss reichen…

Er ist extra früh aufgestanden, um ganz sicher der Erste in der Abteilung zu sein. Nach und nach trudelt also die Abteilung ein, immerhin sechs Frauen und vier Männer. Jede und jeder wird ordentlich erschreckt. Frau Meyer fällt sogar der Kaffeebecher aus der Hand, und Herr Wirz lässt solch einen Schrei los, dass Herr Hase vor Schreck zurückschreit. Ja, das macht Freude. Was macht man nicht alles um den Teamgeist zu stärken und ein fröhliches Miteinander zu schaffen. Das geht ja mal so gar nicht!

Es ist Fasching. An Rhein und Main ist nichts mehr wie es mal war. Zumindest für ein paar Tage. Ich habe gelesen, dass ...

