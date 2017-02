-- Gesetzentwurf soll überhöhte Gehälter verhindern

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will mit einem Gesetzentwurf erreichen, dass überhöhte Managergehälter in Aktiengesellschaften begrenzt werden. Einen Beschluss darüber wollten die Sozialdemokraten "noch in dieser Wahlperiode", sagte ihr Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann. "Der nächste Schritt ist, mit der Union darüber ins Gespräch zu kommen." Von CDU und CSU kamen allerdings überwiegend verhaltene Reaktionen.

Die SPD schlägt unter anderem vor, die steuerliche Absetzbarkeit von Bezügen bei 500.000 Euro zu deckeln und bei "Schlechtleistung" oder Regelverstößen eine Herabsetzung der Bezüge und eine Rückforderung von Ruhegehältern einzuführen. Über die Gesamtbezüge der Vorstände soll demnach künftig die Hauptversammlung entscheiden, die ein Maximalverhältnis der Vorstandsbezüge zum Durchschnittsgehalt im Unternehmen festlegt.

Oppermann sagte, die Vorschläge seien "die logische Konsequenz" aus Vorgängen wie der jüngsten zweistelligen Millionenabfindung von Volkswagen für dessen Ex-Vorstand Christine Hohmann-Dennhardt, die ihren Posten nach nur 13 Monaten geräumt hatte. "In manchen Vorstandsetagen scheint Maß und Mitte verloren gegangen zu sein", beklagte der Fraktionschef. Dafür gebe es viele Beispiele. Ob die Union die Vorschläge mittrage, müsse sich nach "widersprüchlichen Reaktionen" zeigen. Komme es mit CDU und CSU zu keinem Gesetz, werde die SPD dies zum Wahlkampfthema machen.

Hasselfeldt gesprächsbereiter als Fuchs

Die Reaktionen aus der Union fielen gemischt aus. "Wir haben in der Koalition prominent beschlossen, dass es keine Steuererhöhungen geben wird", sagte Fraktionsvize Michael Fuchs dem Handelsblatt. "Wer die steuerliche Absetzbarkeit begrenzt, der erhöht die Steuern." Fuchs forderte die SPD auf, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. Es käme einem "Richtungswechsel" im Steuersystem gleich, wenn man Betriebskosten in gute und schlechte Kosten unterteile, warnte er.

Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) bot der SPD in dem Blatt an, statt des eigenen Vorschlages mit der Abzugsbeschränkung im Zentrum schnell ein gemeinsames Gesetz zur Regulierung von Managergehältern auf den Weg zu bringen. "Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Eigentümer der Unternehmen in der Hauptversammlung über die Vergütung ihrer Manager entscheiden sollen", sagte er. "Das können wir morgen im Bundestag beschließen."

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zeigte sich anders als Fuchs gesprächsbereit über den Vorstoß der SPD. Mehr Transparenz bei den Vorstandsbezügen oder auch die Begrenzung ihrer steuerlichen Abzugsfähigkeit seien "diskussionswürdige Ansätze", sagte sie der Funke-Mediengruppe. Man werde den Gesetzentwurf der SPD nun darauf prüfen, ob er Gehaltsexzessen tatsächlich Einhalt gebieten könne.

Finanzministerium betont schwieriges Thema

Eine Sprecherin des Finanzministeriums betonte, nach dem geltenden "Nettoprinzip" seien die Bezüge steuerlich abzugsfähig. "Eine Abweichung davon ist nach dem Steuerrecht theoretisch möglich, muss aber gut begründet werden", sagte Ministeriumssprecherin Nadine Kalwey bei einer Pressekonferenz. Dies sei "ein äußerst schwieriges und komplexes Thema", bei dem unter anderem Fragen der Abgrenzung zum Beispiel zu anderen Großverdienern sorgfältig geklärt werden müssten.

Abgeordnete der Union hatten die geplante steuerliche Abzugsbeschränkung vergangene Woche im Bundestag klar abgelehnt. So fürchtete der Parlamentarische Finanz-Staatssekretär Michael Meister (CDU) eine "Doppelbesteuerung" und verwies auf den Gleichheitsgrundsatz.

Der CDU-Abgeordnete Heribert Hirte bezeichnete den Vorschlag der SPD als "nicht zu Ende gedacht" und sagte voraus, solche Beschränkungen führten zu keiner geringeren Vorstandsvergütung. Sein Parteikollege Olav Gutting warnte vor einem "systemwidrigen Eingriff", der Verlagerungen ins Ausland provoziere.

Aus Fraktionskreisen von SPD und Union war schon vorher zu hören gewesen, dort würden einer Regelung bis zur Wahl nur geringe Chancen eingeräumt. Vor allem der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU meldet demnach ordnungspolitische Bedenken an, während Kanzlerin Angela Merkel und Unions-Fraktionschef Volker Kauder mehr Entgegenkommen signalisierten. Beide befürchten, dass die SPD mit dem Thema im Wahlkampf punktet. Auch Hasselfeldt hatte zuvor bereits öffentlich "Sympathien" für den Vorschlag der SPD gezeigt.

