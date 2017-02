FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax-Sprung über 12 000 Punkte hat den Anlegern am Mittwoch nicht lange Freude bereitet. Nach dem frühen Anstieg bis auf 12 031 Punkte ließ die Euphorie schnell nach. Am Ende behauptete der deutsche Leitindex ein bescheidenes Plus von 0,26 Prozent auf 11 998,59 Punkte. Angesichts der lustlosen Wall Street und einer Stabilisierung des zuletzt schwachen Euro fehlten ihm zwei wichtige Kursstützen.

Zum Rekord von 12 390 Zählern aus dem vergangenen April hat es der Dax nicht mehr weit. "Über die Antwort auf die Frage, ob der jüngste Anstieg über die runde Marke nur ein Ausreißer war oder nur eine Zwischenstation auf der Rally, besteht allerdings an der Börse keine Einigkeit", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Während er gute Vorzeichen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sieht, warnte Marktbeobachter Jens Klatt vor den "Überhitzungserscheinungen am US-Aktienmarkt, die mittlerweile fast schon blasenartigen Charakter annehmen und nach einer bereinigenden, überfälligen Korrektur schreien".

Bei den Nebenwerte-Indizes verpuffte die gute Stimmung vom Börsenstart ebenfalls: Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, sank letztlich um 0,10 Prozent auf 23 612,89 Punkte. Kurz nach der Eröffnung hatte er noch ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax kam mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 1919,97 Punkte kaum vom Fleck./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0247 2017-02-22/17:51