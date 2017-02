-- Verstärkung der Produktpalette mit dem BiCS FLASH™ Chip mit der größten Kapazität --

Die Toshiba Corporation (TOKYO:6502) hat heute die neueste Ergänzung in seiner branchenführenden Produktpalette von dreidimensionalen BiCS FLASH™ Flash-Speichern mit einer gestapelten Zellenstruktur enthüllt*1, ein 64-Layer-Gerät, das eine 512-Gigabit- (64-Gigabyte-) Kapazität mit 3-Bit-pro-Zelle- (Triple-Level-Cell, TLC) Technologie erreicht. Das neue Gerät wird in Anwendungsbereichen eingesetzt, wie Unternehmens- und Verbraucher-SSD. Die Musterlieferungen des Chips begannen in diesem Monat, und die Massenproduktion ist für die zweite Hälfte dieses Kalenderjahrs angesetzt.

Toshiba entwickelt den BiCS FLASH™ weiter, und der nächste Meilenstein auf der Entwicklungs-Roadmap ist ein 1-Terabyte-Produkt mit einer 16-Die-Stacked-Architektur und der größten Kapazität in der Branche*2 in einem einzigen Paket. Der Beginn der Mustersendungen ist für April 2017 angesetzt.

Für das neue 512-Gigabit-Gerät hat Toshiba einen hochmodernen 64-Layer-Stacking-Prozess eingesetzt, um eine 65 höhere Kapazität pro Einheitschipgröße als beim 48-Layer-256 Gigabit- (32-Gigabyte-) Teil zu erreichen. Außerdem hat Toshiba die Speicherkapazität pro Silizium-Wafer erhöht, was zur Verringerung der Kosten pro Bit führt.

Toshibas Speichergeschäft hat bereits die Massenproduktion von 64-Layer-256-Gigabit- (32-Gigabyte-) Geräten aufgenommen und wird die BiCS FLASH™-Produktion erweitern. Es wird die 3D-Technologie vorantreiben, um eine erhöhte Dichte und feinere Prozesse zu erreichen, um die diversen Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen.

*1: Eine Struktur aus vertikal auf Silikonsubstrat gestapelten Flash-Speicher-Zellen zur Erzielung bedeutender Dichteverbesserungen im Vergleich zur planaren NAND Flash-Speicher, bei dem die Zellen auf dem Silikonsubstrat gebildet werden. *2: Stand: 22. Februar 2017 Toshiba-Umfrage. * BiCS FLASH ist eine Handelsmarke der Toshiba Corporation.

