Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Mittwoch im späten europäischen Handel einheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. In allen Laufzeiten ging es merklich bergauf, auch der Euro-Bund-Future legte im Tagesverlauf weiter zu.Die anhaltenden politischen Unsicherheiten in Frankreich haben die Risikoscheu der Investoren wieder erhöht ...

