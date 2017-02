Berlin (ots) - Soziale Ungerechtigkeit im Wartezimmer: Den Privatversicherten sind Termin und Einzelzimmer inklusive der Chefarztbehandlung sofort sicher - lange Wartezeiten sind dagegen für Kassenpatienten angesagt. Wird Gesundheit in unserer Gesellschaft zum Luxus? Oder könnte die Schaffung der u.a. von der SPD geforderten Bürgerversicherung, in die alle einzahlen sollen, ein Ende der Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland einleiten?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Hilde Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, und Thomas Stritzl (CDU), Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages.



