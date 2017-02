Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit kräftiger Unterstützung des Schwergewichts Nestlé im Plus abgeschlossen. Zunächst liessen die Gewinnmitnahmen der Grossbankentitel UBS und Credit Suisse den Leitindex SMI noch leicht zurückfallen, ehe sich das Blatt mit Nestlé wendete. Thema des Tages war jedoch ABB: In Südkorea wird ein Mitarbeiter des Technologiekonzerns der Veruntreuung von Geldern beschuldigt.

Ansonsten verlief der Handel in ruhigen Bahnen und die Anleger übten sich in Zurückhaltung. Dabei nehme in Europa die Furcht vor einem Auseinanderbrechen der Eurozone zu, sagte ein Händler. Sollten die Ängste vor einer künftigen französischen Präsidentin Marine Le Pen zunehmen, dürfte dies an den Börsen künftig nicht spurlos vorübergehen. Gleichzeitig drohe die Gefahr einer Überhitzung des US-Aktienmarkts, hiess es weiter.

Bis Börsenschluss gewann der Swiss Market Index (SMI) 0,22% auf 8'585,85 Punkte und nimmt somit die 8'600-Punktemarke ins Visier. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, beendete den Handel wenig verändert bei 1'361,89 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte um 0,20% auf 9'400,65 Stellen zu. Von den 30 wichtigsten Titeln notierten am Ende 16 im Plus, Syngenta unverändert und 13 im Minus.

ABB (-0,5%) ...

