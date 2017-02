NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch wenig bewegt. Zwar hat der Dow-Jones-Index ein neues Allzeithoch erreicht, das Tagesplus fällt aber minimal aus. Die anderen Indizes liegen sogar leicht im Minus. Händler sprechen von einer Verschnaufpause, ein größerer Verkaufsdruck kommt aber nicht auf. Der Dow-Jones-Index steigt um 4 Punkte auf 20.747 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren jeweils 0,2 Prozent.

Ein kleiner Impuls kommt von starken Immobiliendaten. Die Eigenheimverkäufe in den USA sind im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet und haben sogar ein Zehnjahreshoch erreicht. Damit konnte der Vormonatsrückgang mehr als wettgemacht werden, sagt die Helaba.

Viele Anleger dürften das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, das um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden soll. Jüngste Aussagen von Vertretern der Federal Reserve ließen tendenziell höhere Inflationserwartungen unter den Notenbankern erkennen, wie Sue Trinh von RBC Capital Markets anmerkt. Die Entwicklung der Preise ist eines der Kriterien, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zwar rechnet kaum jemand mit einer Zinserhöhung schon im März, allzu lange dürfte der nächste Zinsschritt aber auch nicht aufgeschoben werden.

Auch am Mittwoch steht der Auftritt eines Fed-Vertreters auf der Agenda. Fed-Gouverneur Jerome Powell wird beim Forecaster's Club of New York sprechen.

Gute Geschäftszahlen weisen Garmin den Weg nach Norden

Mit einem Plus von 7,6 Prozent reagiert die Garmin-Aktie auf die Geschäftszahlen des Herstellers von Navigationsgeräten. Gewinn je Aktie und Umsatz übertrafen im vierten Quartal die Erwartungen, und auch für das laufende Jahr zeigt sich CEO Cliff Pemble zuversichtlich.

Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers hat zwar in seinem ersten Geschäftsquartal einen Rückgang von Umsatz und Gewinn verbucht, den Auftragseingang aber in fünf Marktsegmenten gesteigert, und das, obwohl die zuletzt gestiegenen Zinsen Hypothekenkredite verteuern. Die Aktie steigt um 6,1 Prozent.

Dish Networks hat die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Das wird mit einem Plus von 0,2 Prozent belohnt.

Nach Börsenschluss werden Tesla und HP Geschäftszahlen vorlegen. Die Tesla-Aktie zeigt sich 1,4 Prozent leichter, HP legen 0,5 Prozent zu.

Die Aktien von JP Morgan und Morgan Stanley scheinen vorerst nicht von einem großen Auftrag zu profitieren, beider Aktien liegen leicht im Minus. Die Banken werden nach Angaben informierter Personen gemeinsam mit HSBC den Börsengang des saudischen Ölkonzerns Aramco als Leadmanager begleiten.

Zinsspekulationen stützen Dollar

Der Dollar profitiert weiter von der Erwartung steigender US-Zinsen. Für einen Euro wurden am Mittwoch zeitweise weniger als 1,05 Dollar gezahlt. Aktuell erholt sich der Euro etwas von seinem Tagestief. Teilnehmer sprechen von einer gewissen Erleichterung bei den Sorgen um die Wahlen in Frankreich. Dort hat der zentristische Politiker Francois Bayrou seinen Wahlverzicht erklärt, was die Chancen des Mitte-Politikers Emmanuel Macron erhöht, zumal Bayrou ihn unterstützen will.

Sichere Häfen sind etwas weniger gefragt als im frühen Geschäft. Der Goldpreis gibt 0,2 Prozent nach auf 1.233 Dollar je Feinunze. Auch Staatsanleihen haben ihre Aufschläge aus dem frühen Geschäft wieder abgegeben. Teilnehmer verweisen auch hier auf den Bayrou-Verzicht. Die Rendite zehnjähriger Titel verharrt bei 2,43 Prozent.

Am Ölmarkt kommen die Preise unterdessen zurück. Das Barrel der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 1,5 Prozent auf 53,51 Dollar. Die Akteure fürchten laut Händlern, dass die US-Ölvorräte wieder gestiegen sein könnten. Das US-Energieministerium wird die Daten hierzu wegen des Feiertags am Montag erst am Donnerstag veröffentlichen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.747,32 0,02 4,32 4,98 S&P-500 2.361,18 -0,18 -4,20 5,46 Nasdaq-Comp. 5.856,87 -0,15 -9,08 8,80 Nasdaq-100 5.347,15 -0,07 -3,57 9,94 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,23 2,1 1,21 2,5 5 Jahre 1,92 0,5 1,92 0,1 7 Jahre 2,23 0,0 2,23 -1,6 10 Jahre 2,43 -0,3 2,43 -1,7 30 Jahre 3,04 0,2 3,04 -2,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0541 +0,13% 1,0527 1,0543 +0,2% EUR/JPY 119,5502 +0,09% 119,4455 119,70 -2,8% EUR/CHF 1,0666 +0,25% 1,0640 1,0638 -0,4% EUR/GBP 0,8460 +0,39% 0,8427 1,1829 -0,7% USD/JPY 113,42 -0,03% 113,46 113,54 -3,0% GBP/USD 1,2459 -0,27% 1,2493 1,2470 +1,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,50 54,33 -1,5% -0,83 -3,5% Brent/ICE 55,72 56,66 -1,7% -0,94 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,92 1.235,90 -0,3% -3,99 +7,0% Silber (Spot) 17,96 17,99 -0,2% -0,03 +12,8% Platin (Spot) 999,45 1.003,50 -0,4% -4,05 +10,6% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,4% -0,01 +9,2% ===

