CHARLES VÖGELE GRUPPE: JÜRG BIERI WIRD CHIEF FINANCIAL OFFICER

Pfäffikon/SZ, 22. Februar 2017 - Der Verwaltungsrat der Charles Vögele Holding AG hat Jürg Bieri zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Jürg Bieri arbeitet seit 18 Jahren bei Charles Vögele und verantwortet in seiner aktuellen Funktion den Bereich Finance & Systems. Markus Voegeli der seit 2012 als CEO und CFO amtet, kann sich somit vollumfänglich auf die Rolle des CEO konzertieren und die Transformation des Unternehmens von einem vertikal integrierten Retailer in eine reine Verkaufsorganisation vorantreiben. "Mit Jürg Bieri haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten als Chief Financial Officer, der das Unternehmen bestens kennt. Wir freuen uns, dass er die Geschäftsleitung auch in Zukunft mit seinem Know-how und seiner Erfahrung unterstützt," erklärt Stefano Beraldo, Präsident des Verwaltungsrats der Charles Vögele Holding AG.

