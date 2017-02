Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.339,27 -0,00% +1,48% Stoxx50 3.099,54 +0,24% +2,96% DAX 11.998,59 +0,26% +4,51% FTSE 7.302,25 +0,38% +2,23% CAC 4.895,88 +0,15% +0,69% DJIA 20.759,87 +0,08% +5,05% S&P-500 2.362,04 -0,14% +5,50% Nasdaq-Comp. 5.857,94 -0,14% +8,82% Nasdaq-100 5.349,57 -0,02% +9,99% Nikkei-225 19.379,87 -0,01% +1,39% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,87 +40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,54 54,33 -1,5% -0,79 -3,4% Brent/ICE 55,73 56,66 -1,6% -0,93 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,43 1.235,90 -0,3% -3,47 +7,0% Silber (Spot) 17,96 17,99 -0,2% -0,03 +12,8% Platin (Spot) 998,95 1.003,50 -0,5% -4,55 +10,6% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,3% -0,01 +9,2%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch wenig bewegt. Zwar hat der Dow-Jones-Index ein neues Allzeithoch erreicht, das Tagesplus fällt aber minimal aus. Die anderen Indizes liegen sogar leicht im Minus. Händler sprechen von einer Verschnaufpause, ein größerer Verkaufsdruck kommt aber nicht auf. Ein kleiner Impuls kommt von starken Immobiliendaten. Die Eigenheimverkäufe in den USA sind im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet und haben sogar ein Zehnjahreshoch erreicht. Viele Anleger dürften das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, das um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden soll. Mit einem Plus von 7,6 Prozent reagiert die Garmin-Aktie auf die unerwartet guten Geschäftszahlen des Herstellers von Navigationsgeräten. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers hat zwar in seinem ersten Geschäftsquartal einen Rückgang von Umsatz und Gewinn verbucht, den Auftragseingang aber in fünf Marktsegmenten gesteigert, und das, obwohl die zuletzt gestiegenen Zinsen Hypothekenkredite verteuern. Die Aktie steigt um 6,1 Prozent. Nach Börsenschluss werden Tesla und HP Geschäftszahlen vorlegen. Die Tesla-Aktie zeigt sich 1,4 Prozent leichter, HP legen 0,5 Prozent zu. Sichere Häfen sind etwas weniger gefragt als im frühen Geschäft. Der Goldpreis gibt leicht nach, und auch Staatsanleihen haben ihre Aufschläge aus dem frühen Geschäft wieder abgegeben. Teilnehmer verweisen auf nachlassende Sorgen um die französische Präsidentschaftswahl, nachdem der zentristische Politiker Bayrou auf eine eigene Kandidatur verzichtet und angekündigt hat, den Kandidaten Macron zu unterstützen. Am Ölmarkt kommen die Preise zurück. Die Akteure fürchten laut Händlern, dass die US-Ölvorräte wieder gestiegen sein könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Januar/1. Februar

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute US-Vorgaben ließen den DAX am Mittwoch im frühen Handel über 12.000 Punkte steigen, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Der überraschend gut ausgefallene ifo-Index stützte nur leicht, ebenso wie der schwächelnde Euro, der zeitweise unter 1,05 Dollar fiel, sich im späten Geschäft aber erholte. Beobachter machten dafür den Verzicht von Francois Bayrou auf eine Kandidatur bei der Wahl zum französischen Präsidenten verantwortlich. Davon dürfte der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron profitieren, hieß es. Lloyds Banking stiegen um 4,4 Prozent, nachdem die Bank überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Auch sonst bestimmten in vielen Fällen Zahlenausweise die Kurse: Fresenius (+1,6 Prozent) hatte die Erwartungen erfüllt, die Tochter Fresenius Medical Care (+2 Prozent) besser als erwartet abgeschnitten. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen von Airbus (-0,8 Prozent) aufgenommen. Sonderbelastungen durch das von vielen Pannen gekennzeichnete A400M-Projekt hatten dem Flugzeugbauer die Quartalsbilanz verhagelt. Bayer (-0,9 Prozent) hat im vierten Quartal ebenfalls aufgrund von Sondereffekten deutlich weniger verdient als im Vorjahr, den bereinigten Gewinn aber gesteigert. RWE (-0,7 Prozent) wies für das vergangene Jahr hohe Verluste aus. Thyssenkrupp (+4,6 Prozent) profitierten davon, dass der Stahlkonzern endlich einen Käufer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden. ABB verloren in Zürich 0,5 Prozent, nachdem ein Fall von Veruntreuung bei der Tochtergesellschaft in Südkorea bekannt geworden war. Der Treasurer der dortigen Tochter soll Unterlagen gefälscht sowie mit Dritten zusammengearbeitet zu haben, um Unternehmensgelder zu veruntreuen. Unilever stiegen in Amsterdam um 4,1 Prozent. Das Unternehmen hatte nach dem Scheitern des Übernahmeversuchs durch Kraft Heinz die Notwendigkeit unterstrichen, die Wertsteigerung des Konzerns schneller als bisher zu steigern.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0560 +0,31% 1,0527 1,0543 +0,4% EUR/JPY 119,8440 +0,33% 119,4455 119,70 -2,5% EUR/CHF 1,0675 +0,33% 1,0640 1,0638 -0,3% EUR/GBP 0,8488 +0,72% 0,8427 1,1829 -0,4% USD/JPY 113,47 +0,01% 113,46 113,54 -2,9% GBP/USD 1,2442 -0,41% 1,2493 1,2470 +0,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die positiven Vorgaben der US-Börsen haben am Mittwoch in Ostasien und Australien für eine weiter zuversichtliche Grundstimmung gesorgt. Zu den Favoriten in Hongkong gehörten Immobilienaktien. Stabilisierte Preise für Wohnimmobilien dämpften Befürchtungen negativer Auswirkungen politischer Maßnahmen gegen eine Überhitzung am Immobilienmarkt, hieß es. China Resources Land verteuerten sich im späten Geschäft um über 4 Prozent, Country Garden um über 5 Prozent. New World Development legten um 3,5 und Wharf Holdings um 3,4 Prozent zu. Besser als der Markt entwickelte sich in Tokio der Stahlsektor mit Spekulationen über weiter steigende Stahlpreise. JFE legten um 3 Prozent zu und Nippon Steel & Sumitomo um 1,8 Prozent. Die zuletzt schwer gebeutelte Toshiba-Aktie schnellte um 22,3 Prozent nach oben. Einem Zeitungsbericht zufolge fordert der unter hohen Abschreibungen leidende Konzern von potenziellen Käufern für sein Speicherchipgeschäft umgerechnet mindestens 17,6 Milliarden Dollar. Damit würde das Unternehmen seine Bilanz deutlich verbessern. Für Rakuten ging es um 9,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. In Sydney zogen Woolworths um 4,4 Prozent an, nachdem der Einzelhändler im Dezember das stärkstes Umsatzwachstum seit zweieinhalb Jahren verzeichnete. Bei Coca-Cola Amatil (+5,7 Prozent) glich die Ankündigung eines Aktienrückkaufs den gemeldeten Gewinnrückgang mehr als aus. Fortescue Metals verloren nach dem kräftigen Anstieg am Vortag 2,7 Prozent. Der Eisenerzförderer hatte einen Anstieg des Gewinns im ersten Halbjahr und eine höhere Dividende gemeldet. Die Aktie sei zuletzt bereits gut gelaufen, hieß es zu dem Kursminus. Oil Search gewannen 4,9 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung der Bank of America-Merrill Lynch. In Taiwan waren die Aktien von Apple-Zulieferern gesucht angesichts von Spekulationen über neue technische Funktionen beim nächsten iPhone-Modell. Largan Precision stiegen um 2,7, Calin um 8 und Ability Opto-Electronics um 10 Prozent. Xintec und Shuttle legten ebenfalls um die maximal erlaubten 10 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Widerstand gegen Deutsche Börse/LSE-Fusion regt sich auch in London

Nicht nur in Wiesbaden, sondern auch in London steigt offenbar der politische Widerstand gegen den geplanten Zusammenschluss zwischen Deutsche Börse und London Stock Exchange (LSE). Dies wurde am Dienstag deutlich, als die Fusion Gegenstand einer Debatte britischer Parlamentarier war. Dabei ging es um den zukünftigen Sitz der geplanten Holding.

Kinnevik verkauft die Hälfte der Rocket-Internet-Beteiligung

Der schwedische Großaktionär von Rocket Internet will die Hälfte seiner Beteiligung an der Berliner Startup-Schmiede verkaufen. Die Kinnevik AB kündigte an, einen Anteil von 6,6 Prozent an Rocket Internet zu veräußern. Das Unternehmen will rund 10,9 Millionen Aktien veräußern. Der Verkauf wird auf Basis des Schlusskurses der Rocket-Internet-Aktie ein Volumen von rund 230 Millionen Euro haben. Die Aktie von Rocket Internet verlor im nachbörslichen Handel in Reaktion auf die Ankündigung von Kinnevik 9 Prozent an Wert.

Drillisch erwartet nach starkem Gesamtjahr weiteres Wachstum

Drillisch hat nach einem starken Schlussquartal im vergangenen Jahr beim operativen Gewinn noch etwas stärker zugelegt als in Aussicht gestellt. Angesichts der guten Entwicklung will Drillisch die Dividende erneut anheben. Für das laufende Jahr verspricht das Unternehmen seinen Aktionären weiteres Wachstum. Im vergangenen Jahr steigerte Drillisch den Umsatz um knapp 13 Prozent auf 710 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte um knapp 14 Prozent auf 120,2 Millionen Euro.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 22, 2017 12:19 ET (17:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.