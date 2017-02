Verkleinerung des BKW Verwaltungsrats

Paul-Albert Nobs tritt aus dem Gremium zurück

Bern, 22. Februar 2017

Auf die kommende Generalversammlung tritt Paul-Albert Nobs als Verwaltungsrat der BKW AG zurück.

Paul-Albert Nobs ist seit 2016 Mitglied im BKW Verwaltungsrat. Er wird sich an der Generalversammlung vom 12. Mai 2017 nicht zur Wiederwahl stellen. dDer Verwaltungsrat der BKW wird auf sieben Mitglieder verkleinert. Dies entspricht dem statutarischen Minimum.

Der Verwaltungsrat dankt Paul-Albert Nobs für die wertvollen Dienste, die er für die BKW erbracht hat.

