In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hat es zwei Pflegereformen gegeben. Dennoch ist fast jeder zweite Bundesbürger der Meinung, dass Verbesserungen bei der Pflege eine Rolle im Bundestagswahlkampf spielen müssen.

Die Ausgaben der gesetzlichen Pflegeversicherung sind in den vergangenen zehn Jahren stärker gestiegen als alle anderen Gesundheitsausgaben. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hat es zwei Pflegereformen mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor allem für Demenzkranke gegeben. Trotzdem sehen die Wähler noch Verbesserungsbedarf, vor allem bei den Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte in Heimen und bei den ambulanten Pflegediensten. Dies ergab eine repräsentative Umfrage der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP).

Danach sehen 43 Prozent der Deutschen die Versorgung älterer hilfebedürftiger Menschen als sehr wichtig dafür an, wie sie am 24. September ihren Stimmzettel ausfüllen wollen. In der für den Wahlausgang besonders maßgeblichen Altersgruppe "50plus" sind es sogar 53 Prozent. Zwar glauben zwei Fünftel (42 Prozent), die Pflege in der Bundesrepublik sei gut oder sehr gut. Die Mehrheit allerdings (55 Prozent) hält die Pflegequalität für weniger gut oder sogar schlecht. Personen mit persönlicher Pflegeerfahrung sind hier mindestens genauso kritisch (59 Prozent). Entsprechend wird Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen in der Pflege gesehen. In erster Linie betrifft das die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege (71 Prozent). 42 Prozent der Befragten glauben, dass pflegende Angehörige dringend besser unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...