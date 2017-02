Mailand (ots/PRNewswire) -



Der Anwendungsfall des Video-Uploads wird auf dem Mobile World Congress demonstriert, um die Eignung der Lösung für die schnelle Zwischenspeicherung und das Teilen großer Dateien bei gut besuchten Veranstaltungen zu präsentieren



Italtel, ein führendes Telekommunikationsunternehmen für die Integration von IT-Systemen, Managed Services, Network Functions Virtualization (NFV) und All-IP-Lösungen, hat heute seine vTU-App, eine virtuelle Transcodierungseinheit, enthüllt, die mehrere Funktionen zum Rand von Netzwerken führt, die Upload-Performance verbessert, Latenz reduziert und die Akkulaufzeit von verbundenen Geräten verlängert.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612742 )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/470503/VTU_5G_App.jpg )



vTU läuft über jede virtualisierte Infrastruktur und ARMv8-Microserver und setzt hochmoderne Technologie von Mobile Edge Computing ein, um ein Gigabit-Ultrabreitband-Erlebnis zu liefern. Dies ermöglicht das schnelle Hochladen großer Dateien wie beispielsweise HD-Videos und verbessert die Erlebnisqualität. vTU ist eine ideale Anwendung für Betreiber, die eine hohe Netzwerkauslastung bei Großereignissen wie Musikkonzerten und Sportveranstaltungen erwarten.



Italtel hat sich mit Virtual Open Systems zusammengeschlossen, einem weltweit führenden Unternehmen in der beschleunigten Virtualisierung von vernetzten, mobilen und gemischten Kritikalitätssystemen, um die Anwendung beim MWC vorzuführen und die niedrige Latenz zu demonstrieren, die bei einem HD-Videoupload zu einem Speicherserviceanbieter wie Dropbox oder Google Drive erreicht wird.



"Eine der Säulen von 5G ist die Bereitstellung von hochentwickelten Funkzugangsnetzen, die das herkömmliche mobile Zugangsnetzwerk mit einem wireless Weitbereichsnetz integrieren und damit das Konzept der heterogenen Netzwerke verstärken", sagte Giulio Gaetani, Software Business Unit Head bei Italtel. "Dies ist der Kontext, in dem wir vTU entwickelt haben, was Mobile-Edge-Computing-Technologie einsetzt. vTU führt das Transcodieren und Zwischenspeichern des Videos während des Downloads durch und bietet eine umfangreiche Auswahl von Codecs und Qualitätsstufen entsprechend den Anforderungen des Endnutzers, der sich das Video ansieht."



vTU berücksichtigt die Subskription des Nutzerprofils und verwaltet die Zwischenspeicherung von Inhalten durch die Überwachung der Datenverkehrsbedingungen im Kern des Netzwerks, was eine optimale Upload-Geschwindigkeit ermöglicht.



"Die Virtualisierung von ARMv8-Architektur ist ein wichtiger Faktor, um effizientes, leistungsstarkes und flexibles Mobile Edge Computing möglich zu machen", sagte Daniel Raho, Virtual Open Systems' Director. "Mit der weitläufigen Verwendung von Beschleunigungstechniken für sowohl die Virtual Network Functions (VNFs) und den Virtual Switch (VOSYSwitch) ist es möglich, ein beeindruckendes Verhältnis von Leistung und Watt. VOSYSwitch ist der beschleunigte virtuelle Switch von Virtual Open Systems, die OVS/DPDK sowohl auf x86- als auch ARMv8-Architekturen an Leistung übertreffen."



Die Anwendung ist ein Teil der Architektur, die in SESAME ("Small-cell Coordination for Multi-tenancy and Edge services"), einem von der EU finanzierten Forschungsprojekt unter dem Grant Agreement (GA) Nr. 671596 - Teil der Horizon 2020 Action unter dem Thema "Advanced 5G Network Infrastructure for the Future Internet" - entwickelt wurde, an dem Italtel und Virtual Open Systems aktiv teilnehmen.



Italtel stellt vTU am Stand 2G10, Halle 2, beim MWC 2017 aus, der vom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona stattfindet.



Italtel entwickelt und bietet All-IP-Kommunikationslösungen, Managed Services, IT-Services, Netzwerkintegration und Migrationsaktivitäten an. Mehr (http://www.italtel.com/about/about-italtel/)



Virtual Open Systems ist ein Hightech-Unternehmen und ein Pionier im Bereich mobile, eingebettete Servervirtualisierung. Mehr (http://www.virtualopensystems.com)



OTS: Italtel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53744 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53744.rss2



Pressekontakt: Laura Borlenghi +39-3357694240 laura.borlenghi@italtel.com



Daniel Raho +33(0)963549949 contact@virtualopensystems.com