Düsseldorf (ots) - Die integrationspolitische Sprecherin der NRW-CDU, Serap Güler, sieht in der Spionage-Aufforderung türkischer Konsulate eine neue Dimension der Spitzelaffäre. "Sollte sich der Verdacht nach den Ermittlungen bewahrheiten, sind alle vier Generalkonsuln nicht mehr haltbar", sagte Güler der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Dann müsse NRW über das Außenministerium aktiv werden. "Schulministerin Löhrmann hat stets versichert, es gebe keinen Einfluss auf den Unterricht. Doch den gibt es anscheinend sehr wohl", so Güler. Hintergrund: Laut der Gewerkschaft GEW haben die vier türkischen Generalkonsulate in NRW türkische Lehrer, Eltern und Imame dazu aufgefordert, Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan sofort den diplomatischen Vertretungen zu melden.



