Straubing (ots) - Der Exportweltmeister fühlt sich missverstanden. Natürlich signalisiert eine positive Handelsbilanz ökonomische Stärke. Die entsteht aber nicht allein durch einen schwachen Euro, an dem nun wahrlich kein Bundesbanker mitgedreht hat. Sie ist vielmehr ein Ergebnis politischer Rahmenbedingungen und Reformen, die - daran muss man gelegentlich erinnern - auch in diesem Land wehgetan haben. Dass allerdings dann Wirtschaftsforscher so tun, als sei Deutschland zumindest mitverantwortlich für die Probleme wachstumsschwacher Länder wie Frankreich, Italien oder gar Griechenland, das ist abenteuerlich. Wenn halb Südeuropa nicht vom Fleck kommt und andere wie Briten oder Amerikaner mehr konsumieren als sie erwirtschaften, hat das keine konjunkturellen Gründe, sondern strukturelle. Einige davon hat Deutschland früher und besser in den Griff bekommen als unsere Nachbarn. Wer das deutsche Ungleichgewicht bekämpfen will, muss besser werden und kostengünstigeres Produzieren ermöglichen. Den Starken schwach machen zu wollen, ist ganz sicher kein Weg.



