Quintiles IMS Holdings, Inc. ("QuintilesIMS") (NYSE: Q) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Quintiles IMS Incorporated (der "Emittent"), beabsichtigt, durch Emission 2025 fälliger vorrangiger Anleihen Bruttoeinnahmen in Höhe von EUR 850 Millionen einzuwerben. Im Zusammenhang mit der Emission der Anleihen beabsichtigt der Emittent, alle ausstehenden Nachrangdarlehen unter seiner vorrangig gesicherten Kreditfazilität durch eine erweiterte, erhöhte und preislich angepasste nachrangige Kreditfazilität mit einem Gesamtkapitalbetrag, der einem Gegenwert von USD 3.065 Millionen entspricht und sowohl aus auf US-Dollar lautenden Nachrangdarlehen als auch auf Euro lautenden Nachrangdarlehen besteht, zu refinanzieren. Die erweiterten Nachrangdarlehen werden 2024 fällig und werden eine Erhöhung von ca. USD 600 Millionen gegenüber dem Betrag der derzeit ausstehenden Nachrangdarlehen darstellen. Die Nettoerträge aus der Emission der Anleihen und aus der Refinanzierung werden für die Refinanzierung bestimmter Verbindlichkeiten des Emittenten, die Zahlung von Steuern und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Emission der Anleihen und der Refinanzierung sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet, wobei es sich um Aktienrückkäufe, einschließlich des Rückkaufs von Aktien von Konzerngesellschaften und bedeutenden Aktionären, sowie um zukünftige Akquisitionen handeln kann. Der Vollzug der Anleihenemission und der Refinanzierung unterliegt jeweils den Marktgegebenheiten und anderen Bedingungen.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, einschließlich der Unfähigkeit, die Emission der Anleihen und die Refinanzierung zu vollziehen, sowie potenzieller Änderungen der Marktgegebenheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich abweichen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Kauf der Anleihen dar. Die zu emittierenden Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und können ohne Registrierung oder eine gültige Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 nicht in den USA angeboten oder verkauft werden. Die Anleihen werden ausschließlich geeigneten institutionellen Abnehmern in den USA gemäß Vorschrift 144A des Securities Act von 1933 sowie außerhalb der USA ausschließlich nicht US-amerikanischen Investoren gemäß Bestimmung S angeboten.

Über QuintilesIMS

QuintilesIMS (NYSE: Q) ist ein führender integrierter Anbieter informations- und technologiegestützter Services im Gesundheitswesen weltweit und setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer klinischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse zu unterstützen. QuintilesIMS entstand durch die Fusion von Quintiles Transnational und IMS Health. Die etwa 50.000 Mitarbeiter des Unternehmens führen Geschäftstätigkeiten in mehr als 100 Ländern durch. Unternehmen, die durch Behandlungsinnovationen, Gesundheitsversorgung und Zugänglichkeit die praktische Situation für die Patienten verbessern möchten, können sich die Vielfalt gesundheitsbezogener Informationen, Technologien und Servicelösungen von QuintilesIMS zu Nutze machen, um neue Einblicke und Methoden zu schaffen. QuintilesIMS bietet klinische wie kommerzielle Lösungen an und liefert seinen Kunden so eine einmalige Gelegenheit, das vollständige Potential von Innovationen und modernen Errungenschaften im Gesundheitswesen zu realisieren.

Als international führendes Unternehmen für den Schutz der Privatsphäre der Patienten nutzt QuintilesIMS Gesundheitsdaten, um entscheidende empirische Erkenntnisse zu Erkrankungen und Behandlungsformen zu liefern. Über eine große Vielfalt von Technologien und Schutzvorkehrungen zur Verbesserung der Privatsphäre schützt QuintilesIMS die individuelle Privatsphäre und verwaltet gleichzeitig Informationen, um Fortschritte für das Gesundheitswesen zu realisieren. Mithilfe dieser Erkenntnisse und Handlungskompetenzen können Biotechnologie-, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen, forschende Mediziner, Behörden, Kostenträger und andere Interessenvertreter bei der Entwicklung und Genehmigung neuer Therapieformen ungedeckten Bedarf für Behandlungen ermitteln und ein Verständnis für Sicherheit, Effektivität und Qualität von Pharmaprodukten bei der Verbesserung der Gesamtergebnisse für die Gesundheit gewinnen.

Contacts:

Quintiles IMS Holdings, Inc.

Anlegerpflege:

Andrew Markwick, 973-257-7144

andrew.markwick@quintilesims.com

oder

Öffentlichkeitsarbeit:

Tor Constantino, 484-567-6732

tor.constantino@quintilesims.com

oder

Phil Bridges, 919-998-1653

Mobil: 919-457-6347

phil.bridges@quintilesims.com