Klaus Betz, Ex-Deutschland-Chef des Baukonzerns Imtech, soll für fast vier Jahre ins Gefängnis. Grund sind Freundschaftsdienste, die er seinem Vorgänger Jörg Schiele erwies. Sie kamen sein Unternehmen teuer zu stehen.

Früher saßen sie gemeinsam in der Chefetage, heute auf der Anklagebank. Mittwoch, der 22. Februar, Zimmer 398 des Strafgerichtshofs am Hamburger Oberlandesgericht. Schon 15 Minuten vor Beginn der Verhandlung ist den Angeklagten die Anspannung deutlich anzumerken. Still warten Klaus Betz und Jörg Schiele gemeinsam mit ihren Verteidigern vor der schweren Holztür zu dem Raum, in dem es für sie heute um viel gehen wird: ihre Freiheit.

Roter Linoleumboden, abgeblätterte Wandfarbe, unbequeme Holzbänke. Im schlichten Zweiteiler erscheint Betz. Der 62-Jährige kommt noch immer daher wie der mächtige Boss, der er einmal war. Weißes Hemd, dunkelblaue Krawatte, silberne Manschettenknöpfe, randlose Brille, teure Uhr. Als langjähriger Deutschlandchef des niederländischen Baukonzerns Imtech verdiente Betz Millionen. Er gab aber auch Millionen aus, die er nicht hätte ausgeben sollen. Deshalb ist er heute hier.

Schiele hingegen wirkt wie ein "gebrochener Mann". Das sind die Worte, die seine eigene Strafverteidigerin für ihn findet. 2,8 Millionen Euro soll Schiele illegal von Klaus Betz genommen haben, seinem Nachfolger bei Imtech. Von Reichtum ist Schiele allerdings nichts anzumerken. Das grau melierte Haar ist zwar noch dicht, aber der Anzug zu weit. Keine Uhr, das Gesicht von Falten gezeichnet, die Mundwinkel zeigen nach unten. Nervös tippt Schiele mit den Fingern auf dem Papierstapel vor ihm herum. Der Mann ist 72. Der Staatsanwalt hat mehr als drei Jahre Haft für ihn gefordert.

Seit Oktober 2013 beschäftigen Betz und Schiele die Behörden in Hamburg. Ihr Fall ist ein Ausschnitt eines viel größeren Skandals. Imtech war einmal ein großes Unternehmen. Mehr als 150 Jahre Tradition, vier Milliarden Euro Jahresumsatz, 22.000 Mitarbeiter. Der Name Imtech stand für Prestige-Bauten in ganz Europa, ja der ganzen Welt. Wer Kraftwerke, Stadien, Flughäfen oder seine eigene Konzernzentrale bauen wollte, setzte für viele Ingenieursleistungen auf Imtech.

Dann, Anfang 2013, fiel das Unternehmen in die Krise. Betrug, Untreue, Bilanzfälschung. Die Staatsanwaltschaft Hamburg nahm die Arbeit auf. Das Handelsblatt begann mit intensiver Berichterstattung und fand noch viel mehr. Korruption, Bestechung, Kartellvergehen. Eine Staatsanwaltschaft nach der anderen wurde aktiv.

2015 ging Imtech unter und hinterließ Milliardenschäden. Die Gefälligkeiten, die Deutschlandchef Klaus Betz seinem Vorgänger Jörg Schiele erwies, wirkten da fast wie Peanuts. Doch wie sagt das Sprichwort? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...