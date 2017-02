Mannheimer Morgen über die Zukunft des Grosskraftwerks Mannheim Überschrift: Wichtige Reserve Fast vier Milliarden Euro hat der Energiekonzern RWE auf seine deutschen Kraftwerke abgeschrieben. Ob das Grosskraftwerk Mannheim dabei war, verschwieg der Konzern gestern. RWE ist größter Aktionär des Kohlekraftwerks in Mannheim. Der zweitgrößte Anteilseigner, die Energie Baden-Württemberg, hat schon mehrfach Abschreibungen auf Stromlieferverträge des GKM vorgenommen. Es wäre verwunderlich, wenn das bei RWE anders wäre. Nun sind die Kohlekraftwerke nach der Atomkraft aller Voraussicht nach die nächsten Auslaufmodelle der deutschen Energieversorgung. Doch Kraftwerke wie das in Mannheim werden vermutlich länger gebraucht als so mancher Energiewendeprophet vorhersagt. Im vergangenen Jahr beispielsweise blies der Wind in Deutschland deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Abzulesen sind die Einbußen in Kilowattstunden und Euro in den Bilanzen der Betreiber von Windkraftanlagen, auch bei der Mannheimer MVV Energie. Strom auch bei Flaute Aber auch bei Flaute und Wolken (dann liefern Solaranlagen kaum Strom) wird Energie gebraucht. Und der Bedarf dürfte sogar noch größer sein, als durch noch zu bauende Stromautobahnen vom windreichen Nord- nach Süddeutschland liefern können. Erneuerbare Energien machen zwar mittlerweile knapp die Hälfte der installierten Stromkapazitäten hierzulande aus. Doch wirklich sichere Stromlieferanten unter den Erneuerbaren wie Wasserkraft und Biomasse kommen nur auf rund 15 Prozent. Kohlekraftwerke haben in Deutschland einen Anteil von rund einem Viertel. Solange diese Relationen Bestand haben und nicht ausreichend Wind- und Solarstrom vorhanden ist, um Flauten zu überbrücken, kann das Mannheimer GKM als wichtige Reserve nur kurzfristig betriebswirtschaftlich aber vorerst nicht energiepolitisch, sprich aus Gründen der Versorgungssicherheit, abgeschrieben werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

