Gleich sieben erdähnliche Planeten haben Forscher der Universität Liège auf ein einmal entdeckt. Damit gehört das System Trappist-1 zu den aussichtsreichsten Orten für die Suche nach außerirdischem Leben.

Astronomen haben sieben erdähnliche Planeten bei einem Roten Zwergstern in unserer kosmischen Nachbarschaft aufgespürt. Sechs dieser Exoplaneten liegen in einer moderaten Temperaturzone, in der Wasser flüssig sein kann - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...