Regensburg (ots) - Gefühlte 10 000 Besucher erwartet die CSU -ziemlich frech geflunkert - beim politischen Aschermittwoch in Passau. Faktisch ist im Publikumsranking dieses Mal aber definitiv die SPD der Sieger. Redner Martin Schulz wirkt als Magnet. Der Euphorisierungsgrad der Genossen ist derzeit nicht zu übertreffen. Ein mächtiges Pfund im Bundestagswahljahr 2017, das den Takt für die Landtagswahl 2018 setzt. Die Basis ist hochmotiviert, für Schulz in die Schlacht zu ziehen. Die CSU, die stolz das Copyright für den größten Stammtisch der Welt für sich beansprucht, wird sich am Aschermittwoch geschlagen geben müssen. In offiziellen Statements wird das vehement bestritten - abseits der Mikrofone ist anderes zu hören. Die Partei hat bisher kein Rezept gegen Schulz. Erste Angriffe zünden nicht, Schulz ist aktuell durch nichts zu entzaubern. CSU-Chef Horst Seehofer kalkuliert, dass der Schulz-Effekt über kurz oder lang abkühlen wird. Das ist richtig, aber es genügt nicht. Seehofer muss dem eigenen Klientel Gründe liefern, im September gerne CSU zu wählen - plus der in Teilen der Basis so ungeliebten Kanzlerin.



