OT (Oberthur Technologies), ein führender weltweiter Anbieter von integrierten Sicherheitssoftware-Produkten und -Dienstleistungen, gibt heute bekannt, dass die neue Version seines integrierten Secure Element (embedded Secure Element, eSE), PEARL by OT®, die chinesische MTPS-Zertifizierung für mobile Zahlungsdienste erhalten hat.

MTPS ist das Zertifizierungsprogramm für alle Technologien in Verbindung mit mobilen Finanzdiensten in China. Von Secure Elements bis zu Servern oder Plattformen müssen alle Elemente einer mobilen Zahlungslösung eine MTPS-Zulassung erhalten, bevor sie in ganz China eingesetzt werden können.

Das neue PEARL 900k v4+ kommt außerdem mit einem ungewöhnlich großen Anwenderspeicher von 900 kB, einer verbesserten SPI*-Implementierung für eine verbesserte Kommunikation mit dem Anwendungsprozessor und einem neuen Mechanismus zum Entfernen aller in PEARL v4+ vorhandenen persönlichen Anwendungen und Anmeldedaten, wenn der Nutzer sein Gerät reparieren oder weiterverkaufen möchte. Und schließlich verfügt es über die neusten Biometrie-kompatiblen Payment Applets, die von allen wichtigen, weltweit zertifizierten Zahlungssystemen zertifiziert sind. Mit der Einführung dieses neuen Produkts bestätigt OT die Position von PEARL by OT® als fortschrittlichstes eSE für den Einsatz mit unterschiedlichen Anwendungen auf dem Markt.

Mit dem wachsenden Trend zur Nutzung von Smartphones als Zahlungsgeräte und zum Speichern und Verarbeiten sensitiver biometrischer Daten nehmen auch die Bedenken im Hinblick auf Benutzerauthentifizierung, Datenschutz und Vertraulichkeit zu. Darüber hinaus sind Smartphones nur die erste Welle mit dem mobilen Netz verbundener Objekte, die gesichert werden müssen. PEARL by OT® läuft bereits weltweit auf über 250 Millionen Top-Smartphones und versetzt OEMs (Original Equipment Manufacturers) in die Lage, neue kontaktlose Services anzubieten, die von den wichtigsten Zahlungssystemen weltweit und den Verkehrsbehörden der größten Städte der welt zugelassen sind Die einzigartige Multi-Application-Plattform unterstützt auch Zugangskontrolle, Biometrie, sichere Speicher-Anwendungsfälle und Mehrwertdienste. So unterstützt PEARL by OT® zum Beispiel auch eine sichere schlüssellose Automolbil-Zugangsanwendung und die zugehörigen Dienste, die es Autoherstellern ermöglichen, Anwendern der Lösung zu erlauben, Autos sicher mit dem Mobiltelefon zu öffnen und zu starten.

"Um effektiv zu sein, muss Sicherheit vom ersten Tag an in mit dem mobilen Netz verbundene Objekte integriert sein", sagte Viken Gazarian, Deputy Managing Director des Geschäftsbereichs Connected Device Makers bei OT. "PEARL by OT® ist dazu gedacht, Zugangsdaten und Datenanwendungen gegen Soft- und Hardwareangriffe zu schützen. Es wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert, um die strengen Anforderungen von Zahlungssystemen und Verkehrsbetrieben weltweit zu erfüllen. Es ist die Lösung für OEMs und ihre Servicepartner, die benutzerfreundliche NFC-Services umsetzen müssen."

*SPI Serial Peripheral Interface

ÜBER OBERTHUR TECHNOLOGIES

Das Unternehmen Oberthur Technologies (OT) ist weltweit führend im Bereich der integrierten digitalen Sicherheit (embedded digital security), die Sie schützt, wenn Sie sich verbinden, authentifizieren oder bezahlen.

OT hat sich strategisch auf den wachstumsstarken Märkten positioniert und bietet einer enormen Zahl von internationalen Kunden einschließlich Banken und Finanzinstituten, Mobilfunkbetreibern, Behörden und Regierungen sowie Herstellern von verbundenen Objekten und Ausrüstung integrierte Softwaresicherheitslösungen für Endgeräte sowie damit verbundene Fernverwaltungslösungen.

OT beschäftigt über 6.500 Mitarbeiter weltweit, davon rund 700 Mitarbeiter im Bereich der Forschung und Entwicklung. Mit einer globalen Präsenz von vier regionalen Produktionszentren und 39 Dienstleistungszentren, betreut das internationale Netzwerk von OT Kunden in 169 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter:www.oberthur.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170222006469/de/

