Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung zeigt: Die US-Notenbank Federal Reserve fasst die nächste Zinserhöhung konkret ins Auge. Eine Erhöhung könnte "ziemlich bald" angemessen sein, heißt es in den Protokollen.

Die Auslegung von Fed-Protokollen ist ungefähr so eine Geheimwissenschaft wie die Interpretation von Bibelversen oder juristischen Formulierungen. Meist stecken in geldpolitischen Dokumenten ein paar interessante Halbsätze versteckt in einem Schwall von Einerseits-Andererseits-Betrachtungen. Im Protokoll der Sitzung von Anfang Februar lauten die entscheidenden Formulierungen: "Viele Teilnehmer" hielten es für angemessen, die Leitzinsen "ziemlich bald" zu erhöhen. Und: "Einige" könnten sich "möglicherweise" sogar für "eine kommende Sitzung" erwärmen.

Wichtig ist vielleicht auch, dass "einige" der Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss offenbar Sorge haben, die ständige Betonung einer behutsamen Geldpolitik könne so missverstanden werden, als seien nur ein bis zwei Zinserhöhungen im Laufe des Jahres in Aussicht.

Tatsächlich haben die Märkte jedenfalls bis vor kurzem eher mit ein bis zwei Erhöhungen gerechnet, während die Prognosen der Fed-Gouverneure und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...