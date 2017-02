Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll signalisiert baldige Zinserhöhung

US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Januar und 1. Februar angesichts des besseren Wirtschaftsumfeldes eine "baldige" Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Einige Vertreter waren der Ansicht, dass eine Anhebung des Leitzinses eventuell bereits auf der nächsten Sitzung angemessen sein könnte, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die nächste Fed-Sitzung findet am 14. und 15. März statt.

Fed/Powell erwartet schrittweise Zinserhöhungen

Fed-Gouverneur Jerome Powell geht davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen langsam und schrittweise erhöhen wird. Das sei der wahrscheinliche Weg, erklärte der Notenbanker am Mittwoch. Die Risiken seien derzeit eher im Gleichgewicht. Er gab bei seiner Rede am Forecasters Club in New York im Vorfeld der Veröffentlichung des Fed-Protokolls kaum Hinweise darauf, wann die Fed die Zinsen erneut anheben könnte.

Lagarde besteht für IWF-Hilfen auf Reformen in Griechenland

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Reformen in Griechenland und Schuldenerleichterungen angemahnt, damit sich der Währungsfonds am Hilfspaket für das Land beteiligen kann. In einem Interviews der ARD-Tagesthemen betonte sie zudem, ein Schuldenschnitt sei nicht nötig - wohl aber seien dies umfassende Schuldenerleichterungen zum Ende der Laufzeit des Programms.

Erste Verhandlungsrunde der Stahl-Tarifrunde ergebnislos beendet

Die erste Verhandlungsrunde der diesjährigen Stahl-Tarifrunde ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. "Wir erwarten für die zweite Verhandlung am 6. März ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber, das sowohl einer ordentlichen Entgelterhöhung als auch der Beschäftigungssicherung Rechnung trägt", erklärte die IG-Metall am Mittwochabend nach Ende der ersten Runde für den Pilotbezirk Nordwest in Düsseldorf.

Seibert: Bundesregierung begleitet Opel-Übernahmegespräche positiv

Die Bundesregierung hat sich nach den jüngsten Zusagen von PSA Peugeot-Citröen zur geplanten Opel-Übernahme wohlwollend für die weiteren Verhandlungen gezeigt. "Jetzt ist es an den beteiligten Unternehmen, ihre Gespräche zu Ende zu führen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Bundesregierung wird das positiv begleiten."

Widerstand gegen Deutsche Börse/LSE-Fusion regt sich auch in London

Nicht nur in Wiesbaden, sondern auch in London steigt offenbar der politische Widerstand gegen den geplanten Zusammenschluss zwischen Deutsche Börse und London Stock Exchange (LSE). Dies wurde am Dienstag deutlich, als die Fusion Gegenstand einer Debatte britischer Parlamentarier war. Dabei ging es um den zukünftigen Sitz der geplanten Holding.

EU-Kommission mahnt Deutschland wegen Leistungsbilanzüberschusses

Die EU-Kommission kritisiert nur geringe Fortschritte Deutschlands im Kampf gegen einen hohen Leistungsbilanzüberschuss. "Deutschland hat bei den länderspezifischen Empfehlungen (zum Abbau des Überschusses) nur geringe Fortschritte gemacht", schreiben die Fachleute der Kommission. Die Bundesregierung hat zwar die staatlichen Investitionen gesteigert, dennoch bemängelt die Kommission einen fehlenden Aufwärtstrend im Verhältnis von Investitionen zur Wirtschaftsleistung.

Belgiens Geschäftsklima sinkt zum ersten Mal seit sechs Monaten

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Februar überraschend eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 1,6 Punkte auf minus 1,1. Das ist der erste Rückgang seit sechs Monaten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 0,9 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei 0,5 notiert hatte.

Macron gewinnt mit Zentrumspolitiker Bayrou wichtigen Unterstützer

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat einen wichtigen Unterstützer gewonnen: Der Zentrumspolitiker François Bayrou bot dem parteilosen Ex-Wirtschaftsminister am Mittwoch ein Bündnis für die Präsidentschaftswahl in zwei Monaten an. Der Politikveteran und Vorsitzende der Mittepartei MoDem verzichtet damit auf eine eigene Präsidentschaftskandidatur und schließt sich dem 39-jährigen Jungstar Macron an. Dieser erklärte umgehend, er nehme das Angebot an.

Verkäufe von Eigenheimen in USA auf Zehnjahreshoch

Die Verkäufe bestehenden Häuser sind in den USA im Januar stärker geklettert als von Ökonomen erwartet und auf den höchsten Wert seit Februar 2007 gestiegen. Das deutet darauf hin, dass sich die Dynamik der vergangenen Jahre 2017 fortsetzt. Die Eigenheimverkäufe stiegen um 3,3 Prozent auf eine Jahresrate von 6,59 Millionen, wie der Immobilienmakler-Verband National Association of Realtors mitteilte.

