Wende im französischen Präsidentschaftswahlkampf? Nach dem konservativen Fillon steckt nun die Rechtspopulistin Le Pen in einer Affäre um Parlamentsjobs. Derweil bekommt ihr Widersacher Macron einen neuen Alliierten.

Paukenschlag im Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich: Die Justiz des Landes hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Leiterin des engsten Mitarbeiterstabes der Rechtspopulistin Marine Le Pen eingeleitet. Catherine Griset werde in der Affäre um EU-Parlamentsjobs Verschleierung vorgeworfen, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend in Paris.

Griset und Le Pens Leibwächter waren zuvor von Ermittlern angehört und in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen den Leibwächter wurde kein Verfahren eingeleitet, der Gewahrsam aufgehoben. Der offizielle Vorwurf gegen Griset lautet den Justizkreisen zufolge "Verschleierung von Vertrauensbruch" - Details dazu blieben zunächst offen.

Zwei Monate vor der Präsidentenwahl sorgt das Vorgehen der Justiz für großes Aufsehen, denn die Europafeindin Le Pen gilt in Umfragen mit einem vorhergesagten Stimmenanteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...