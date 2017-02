NordLB senkt Bayer auf 'Halten' und Ziel auf 108 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Bayer nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 108 Euro gesenkt. Unter Berücksichtigung der 2016er-Zahlen und des Ausblicks für 2017 habe er seine Schätzungen für den Pharma- und Chemiekonzern überarbeitet, begründete Analyst Thorsten Strauß das reduzierte Kursziel in einer Studie vom Mittwoch. Das neue Anlagevotum resultiere aus der zuletzt guten Kursentwicklung. Die Erfolgsaussichten für die geplante Monsanto-Übernahme sowie die daraus sich ergebenden Geschäftsperspektiven beurteilt er weiter positiv.

Berenberg senkt Allianz auf 'Hold' - Ziel hoch auf 175 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Allianz SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 157 auf 175 Euro angehoben. Der Versicherungskonzern habe ein hervorragendes Jahr 2016 verzeichnet und stehe nach wie vor gut da, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer Studie vom Mittwoch. Für die seit Jahresmitte 2016 deutlich gestiegene Aktie sei das Aufwärtspotenzial allerdings nur noch sehr begrenzt.

DZ Bank hebt Covestro auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 80 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Covestro nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 57 auf 80 Euro angehoben. Die Bayer-Kunststofftochter habe mit ihrem operativen Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal 2016 die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet nun mit einer starken ersten Jahreshälfte 2017. Zudem schätzt er das Risiko eines vorzeitigen Ausstiegs von Bayer nun geringer ein als zuvor.

DZ Bank streicht Henkel von "Equity ideas long"-Liste

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien von Henkel von der Empfehlungsliste "Equity ideas long" gestrichen. Die Papiere des Konsumgüterherstellers hätten im Februar bislang im Vergleich zum Gesamtmarkt eine überdurchschnittlich positive Kursentwicklung aufgewiesen und notierten nahe des von ihm als fair berechneten Wertes je Aktie in Höhe von 121 Euro, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Mittwoch. Er hielt zwar grundsätzlich an seiner Kaufempfehlung fest, riet aber auf kurze Sicht zu Gewinnmitnahmen.

Independent Research hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 26 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp mit Blick auf den angekündigten Verkauf des verlustträchtigen brasilianischen Stahlwerks von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Risikoprofil des Industriekonzerns verbessere sich dadurch, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Der bedeutendste Schritt bleibe aber die mögliche Einbringung der europäischen Stahlaktivitäten in ein Gemeinschaftsunternehmen. Der wahrscheinlichste Partner Tata Steel habe zuletzt Fortschritte bei der Lösung des Pensionsproblems gemacht.

S&P Global hebt Ziel für Fresenius SE auf 80 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen zum vierten Quartal von 72 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Medizinkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Für 2017 blieben die Aussichten glänzend, ergänzte der Experte mit Blick unter anderem auf das robuste Wachstum der Dialysetochter FMC. Allerdings sei das Kurspotenzial angesichts der bereits hohen Bewertung der Aktien begrenzt, entsprechend niedrig sei auch die Dividendenrendite.

DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 14,50 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach vorläufigen Jahreszahlen von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe 2016 operativ gut abgeschnitten, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings wertete Eisenmann insbesondere die erneuten Abschreibungen negativ. Die Aussagen zur Dividende wiederum seien wegen der angestrebten Ausschüttung von 0,50 Euro je Aktie in diesem Jahr insgesamt leicht positiv zu sehen.

Warburg Research hebt Ziel für Merck KGaA auf 110 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Merck KGaA vor Zahlen von 108 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern dürfte im Schlussquartal seine Ziele irgendwo in der Mitte treffen, aber das operative Ergebnis (Ebidta) und der Gewinn je Aktie (EPS) sollten auf bereinigter Basis wohl eher am unteren Ende der angepeilten Spanne liegen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Mittwoch. Für 2017 rechnet Huwald mit einem eher vorsichtigen Unternehmensausblick. Das höhere Kursziel begründete er mit einem neuen Bewertungszeitraum.

Bernstein senkt Ziel für HeidelbergCement - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement nach einem Gespräch mit Vorstandschef Bernd Scheifele von 103 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Phil Roseberg reduzierte nun seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2017 und 2018, wie aus einer Studie vom Mittwoch hervorgeht. Der jüngste Ausverkauf biete Anlegern aber Kaufgelegenheiten.

Berenberg hebt Ziel für Gerresheimer auf 85 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach Jahreszahlen von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verpackungsspezialist habe ein ordentliches Zahlenwerk für 2016 und einen soliden Ausblick für 2017 und 2018 abgeliefert, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Mittwoch. Er verlagerte seine Bewertungsbasis von 2017 auf 2018.

