Die US-Notenbank Fed steuert höhere Zinsen an und lässt die Tür für eine Anhebung bereits im März offen. Eine geldpolitische Straffung könne nach Ansicht vieler Währungshüter "recht bald angebracht" sein, heißt es in den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung. Eine Schritt nach oben im März sei eine Option, die auf dem...

