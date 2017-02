Die Opposition hat kein Vertrauen in die Regierung, doch ist sie entschlossen, dem Grauen in Syrien schnell ein Ende zu bereiten. Für die Friedensgespräche in Genf fordert sie direkte Verhandlungen mit der Landesführung.

Die syrische Opposition fordert bei den vorgesehenen neuen Friedensgesprächen in Genf direkte Verhandlungen mit der Regierung. Es sei notwendig, Zeit zu sparen, weil jeder Tag viele Menschenleben in Syrien koste, sagte der Sprecher ...

