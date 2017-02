NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Kursrally sind die Anleger an der Wall Street am Mittwoch keine größeren Wetten eingegangen. Das zwei Stunden vor Handelsende veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte, dass viele Notenbänker eine Zinserhöhung "recht bald" für angemessen halten, falls die Wirtschaft auf Kurs bleibt. Ein Marktbeobachter taxierte die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bereits im März auf 50 bis 60 Prozent. Entscheidend sei wohl die Lohnentwicklung im Februar.

Der Dow Jones Industrial erreichte mit knapp 20 782 Punkten erneut einen Rekordstand. Der US-Leitindex schloss 0,16 Prozent höher bei 20 775,60 Punkten. Auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es mit knapp 5355 Punkten auf einen weiteren Höchststand. Er bewegte sich mit plus 0,03 Prozent auf 5352,13 Punkte aber letztlich kaum. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es derweil um 0,11 Prozent auf 2362,82 Punkte abwärts./ag/he

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

