Die Rücktrittsforderungen gegen den irischen Ministerpräsidenten werden lauter. Nun hat Enda Kenny für Mitte März eine Erklärung angekündigt - vorher wolle er noch mit Trump den St. Patrick's Day im Weißen Haus begehen.

Der irische Regierungschef Enda Kenny hat für die zweite Märzhälfte eine Erklärung zu seiner politischen Zukunft angekündigt. Zuvor wolle er noch am 17. März mit US-Präsident Donald Trump den St. Patrick's Day im Weißen Haus begehen, sagte der 65-Jährige am Mittwochabend in Dublin. Es wird vermutet, dass Kenny wegen einer Whistleblower-Affäre von seinem Amt zurücktreten könnte.

Zuvor hatten sogar Abgeordnete seiner eigenen Partei ...

