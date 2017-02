Auf der BioFach Messe in Nürnberg übergab der tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet zusammen mit Thorsten Heil am 16. Februar 2017 eine Spende von 15.000 € an den Kultursaat e.V. Von links: Thomas Gutberlet, tegut… Geschäftsführer; Petra Boje, Vorstand Bingenheimer Saatgut, Thorsten Heil, Bereichsleiter Obst- und Gemüseeinkauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...